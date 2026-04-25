Si estás planeando viajar al extranjero, el pasaporte mexicano es un documento indispensable. Para 2026, el trámite presenta tarifas actualizadas y un proceso más ágil para agendar citas, ya sea por internet, WhatsApp o teléfono. Además de funcionar como identificación oficial, el pasaporte permite recibir asistencia consular en el extranjero en caso de emergencias.

En esta guía te explicamos cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026, qué vigencias existen, quiénes pueden acceder a un descuento del 50 %, cómo agendar tu cita paso a paso y cuáles son los requisitos para obtenerlo sin contratiempos.

Vigencias del pasaporte mexicano

En México, el pasaporte puede tramitarse con diferentes periodos de vigencia, según la edad y situación del solicitante:

Pasaporte de 1 año

Exclusivo para menores de 3 años y para personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar al país.

Pasaporte de 3 años

Dirigido a ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

Pasaporte de 6 y 10 años

Disponibles para todos los ciudadanos mexicanos.

Elegir la vigencia adecuada depende de tu frecuencia de viaje y presupuesto, ya que los precios varían considerablemente.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Estos son los precios oficiales vigentes para 2026:

1 año: $920 pesos.

3 años: $1,795 pesos.

6 años: $2,440 pesos.

10 años: $4,280 pesos.

El pago debe realizarse antes de acudir a la cita, utilizando el formato oficial emitido al momento de agendar.

Descuento del 50 %: quiénes aplican y cuánto pagan

Algunos grupos pueden acceder a un descuento del 50 % en el pago de derechos:

Personas con discapacidad.

Adultos mayores de 60 años.

Trabajadores agrícolas temporales en Canadá.

Con el descuento, los costos quedan así:

1 año: $460 pesos.

3 años: $900 pesos.

6 años: $1,220 pesos.

10 años: $2,140 pesos.

Este beneficio se aplica presentando la documentación que acredite la condición del solicitante.

Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano en 2026

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece tres formas oficiales para agendar tu cita:

Por teléfono

Identifica la oficina de la SRE donde realizarás el trámite.

Ten a la mano tu CURP, papel y pluma.

Llama al 55 893 24827, de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00 horas.

Sigue las indicaciones de la operadora.

Confirma tus datos.

Recibirás un correo con los formatos necesarios para el pago.

Por internet

Ingresa a citas.sre.gob.mx.

Accede con tu cuenta LlaveMx o correo electrónico.

o correo electrónico. Completa el pre-registro con tu CURP y datos personales.

Elige el tipo y vigencia del pasaporte.

Selecciona oficina y fecha disponible.

Recibe por correo el formato de pago.

Por WhatsApp

Guarda el número (+52) 55 893 24827.

Envía el mensaje “Hola”.

Sigue las instrucciones del chatbot.

Selecciona oficina, fecha y confirma datos.

Recibe el formato de pago en tu correo.

Bancos autorizados para pagar el pasaporte 2026

El pago puede realizarse en cualquiera de los siguientes bancos autorizados:

Banjercito, Banorte, BBVA, Banamex, BanBajío, HSBC, Santander, Scotiabank, Multiva, BanRegio, Afirme, Banca Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING y Bansi.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar tu cita, deberás presentar:

Acreditar la nacionalidad mexicana (uno de los siguientes):

Acta de nacimiento mexicana o expedida por consulado.

Certificado de nacionalidad.

Carta de naturalización.

Cédula de identidad ciudadana.

Certificado de matrícula consular.

Identificación oficial vigente (original): INE, licencia de conducir, matrícula consular, entre otras.

Comprobante de pago bancario original.

Hoja de confirmación de la cita.

Menores de edad: deben acudir con ambos padres y sus identificaciones.

Fotografías: ya no son necesarias, se toman digitalmente el día de la cita.

Así es la cita para tramitar el pasaporte

Llega 15 minutos antes para no perder tu turno.

Indica en la entrada que ya cuentas con cita.

Ordena tus documentos como lo solicite el personal.

Te tomarán fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

En un tiempo aproximado de 10 a 60 minutos, recibirás tu pasaporte.