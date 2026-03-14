Renovar el pasaporte mexicano desde Estados Unidos es un trámite esencial para quienes residen en ese país y necesitan mantener vigente su identificación oficial y documento de viaje.

Para 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) actualizó las tarifas consulares. A continuación, te presentamos la información oficial sobre costos y requisitos para renovar el pasaporte en los consulados de México en Estados Unidos.

Costos del pasaporte mexicano en consulados de Estados Unidos

De acuerdo con las tarifas consulares oficiales de la SRE, vigentes a partir de enero de 2026, estos son los precios del pasaporte mexicano en dólares estadounidenses:

Pasaporte por 1 año (casos de protección y menores de 3 años): $44 USD.

Pasaporte por 3 años: $101 USD.

Pasaporte por 6 años: $137 USD.

Pasaporte por 10 años: $209 USD.

Descuentos y cobros adicionales

Personas mayores de 60 años reciben 50 % de descuento en cualquier vigencia del pasaporte.

Los pasaportes expedidos de emergencia tienen un recargo del 30 % adicional según la vigencia solicitada.

Requisitos para renovar el pasaporte mexicano en Estados Unidos (2026)

Los consulados de México requieren que toda la documentación se presente en original. Según las directrices de la SRE, estos son los requisitos generales:

1. Presentar el pasaporte anterior: El pasaporte vencido o por vencer debe entregarse y será devuelto cancelado al finalizar el trámite.

2. Acreditación de nacionalidad mexicana: Aunque presentes tu pasaporte anterior, se recomienda llevar tu acta de nacimiento mexicana si el documento anterior fue expedido antes de 2006 en el extranjero o antes de 1995 en México.

3. Identificación oficial vigente. Puedes presentar:

INE.

Matrícula consular.

Licencia de conducir estadounidense con fotografía.

4. CURP actualizada: La emisión del nuevo pasaporte biométrico requiere contar con una CURP certificada.

5. Pago de derechos consulares: El pago puede realizarse en efectivo o con tarjeta, según lo permita cada consulado.

¿Cómo hacer la renovación?

1. Agendar una cita: Se realiza a través del portal oficial MiConsulado, por teléfono o en la página del consulado correspondiente.

2. Preparar los documentos: Lleva toda la documentación original y los formularios descargables al agendar tu cita.

3. Acudir al consulado: El personal consular tomará:

Fotografía digital.

Firma electrónica.

Huellas dactilares.

¿Quién puede obtener el pasaporte de 1 año?

Solo se expide en casos de protección consular y para menores de 3 años, según la SRE.

En 2026, los consulados ofrecen mayores facilidades digitales y mantienen beneficios como el descuento para adultos mayores. Antes de acudir, asegúrate de cumplir con los requisitos y llevar todos los documentos en original para agilizar el proceso.