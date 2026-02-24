El pasaporte mexicano es un requisito esencial para viajar al extranjero. Funciona como un documento de identidad, registra entradas y salidas internacionales, y puede ayudarte en caso de necesitar apoyo consular.

¿Cuánto cuesta el pasaporte mexicano en 2026?

En 2026, el pasaporte mexicano aumentó sus tarifas. El precio a pagar por el documento depende de la vigencia con la que se tramite.

Pasaporte de 1 año: Exclusivo para menores de 3 años y personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar a México.

Pasaporte de 3 años: Para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

Pasaporte de 6 años y 10 años: Para todos los ciudadanos mexicanos.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Hay descuentos del 50% para personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Para los beneficiarios, los costos quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

¿En qué bancos se puede pagar el pasaporte?

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores, estas son las instituciones bancarias en las que puedes ir a pagar el pasaporte mexicano:

Banjército

Banorte

BBVA Bancomer

Citibanamex

BanBajío

HSBC

Inbursa

Santander

Scotiabank

Tesorería de la Federación

Afirme

Banco Multiva

Banco Interacciones

Banregio

Banca Mifel

MUFG

RBS

ING

Bank of America

Bansi

¿Cómo se paga el pasaporte mexicano?

El día de tu cita deberás presentarte con todos los documentos solicitados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), incluido el comprobante del pago que previamente realizaste en una ventanilla bancaria.

Después de programar tu cita, recibirás por correo electrónico o por WhatsApp el formato de pago que deberás llevar al banco junto con el monto correspondiente.

En la hoja de ayuda para efectuar el pago en ventanilla tendrás que anotar tu nombre completo, tu RFC y tu CURP. También deberás escribir la cantidad a pagar según la vigencia del pasaporte que desees tramitar.

Este formato ya contiene la clave de la SRE, la clave de referencia y la cadena de la dependencia, por lo que no es necesario que busques esa información adicionalmente.

Con esa hoja deberás acudir a una sucursal bancaria autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ten en cuenta que el pago de derechos no puede realizarse en tiendas de conveniencia, como Oxxo.

Recuerda que el formato de pago no funciona como comprobante, por lo que el banco no debe sellarlo. En la ventanilla deben entregarte un recibo bancario original con sello digital, y ese documento es el que deberás presentar el día de tu cita en las oficinas de la SRE para tramitar tu pasaporte mexicano.

Cómo es la cita para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Cuando sea el día de tu cita para tramitar el pasaporte mexicano...

No olvides llevar tu credencial de elector, una copia certificada de tu acta de nacimiento si no se acreditó tu nacionalidad, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco. Recuerda que ya no debes llevar fotografías.

Procura llegar 15 minutos a la cita, para evitar perder tu lugar por contratiempos.

Al llegar, avísale en la entrada que ya cuentas con cita para tramitar el pasaporte, para que te señalen la fila en la que debes formarte.

Sigue las indicaciones del personal del lugar y acomoda los papeles en el orden que te solicitan, para que ingreses más rápido.

Después de corroborar tus datos con los que ingresaste al sistema, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

Luego de una espera de entre 10 y 60 minutos, te darán tu pasaporte.