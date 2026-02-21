La entrevista consular para obtener la visa americana B1/B2 es, para muchos solicitantes, la parte más estresante del proceso. Y no es para menos: es en este breve encuentro donde un oficial consular determina si una persona cumple o no con los requisitos para recibir una visa de turista.

La decisión depende de las respuestas que ofrezca el solicitante, de la información del formulario DS-160 y de los criterios que establece la ley migratoria de Estados Unidos.

Conocer cómo funciona la entrevista puede ayudarte a prepararte mejor y aumentar tus probabilidades de éxito. A continuación te explicamos qué ocurre antes, durante y después de este paso crucial, así como las razones principales por las que tantas solicitudes son rechazadas.

¿En qué momento ocurre la entrevista consular?

La entrevista es el último paso del proceso, después de haber completado lo siguiente:

Llenar el formulario DS-160, que es clave porque todas las preguntas del oficial se basarán en esa información.

Crear una cuenta en el sistema oficial: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv

Pagar la tarifa de solicitud.

Acudir al CAS para tomar huellas y fotografía.

Presentarse en la embajada o consulado para la entrevista presencial.

¿Qué documentos debes llevar?

Obligatorios:

Pasaporte mexicano vigente.

Confirmación impresa del formulario DS-160.

Recomendables:

Confirmación de cita

Recibo de pago

Documentos opcionales (solo si los piden):

Constancia laboral.

Carta o constancia de estudios.

Comprobantes de ingresos.

Estados de cuenta.

Declaraciones de impuestos.

Aunque rara vez los solicitan, pueden ayudarte si el oficial necesita verificar tu solvencia o tus vínculos con México.

Así es el proceso al llegar a la embajada o consulado

Llegar 30 minutos antes.

Pasar revisión de documentos (pasaporte y DS-160).

Seguir indicaciones del personal para ingresar.

Dejar fuera objetos prohibidos.

Registrarse en el módulo de confirmación de huellas.

Pasar por un arco de seguridad.

Esperar turno para la entrevista.

Conversar con el oficial consular (en español).

La entrevista suele durar menos de dos minutos, pero puede extenderse si hay inconsistencias en el DS-160 o respuestas poco claras.

¿Qué sucede dentro de la entrevista?

El oficial consular revisa:

La coherencia entre lo que dices y lo que escribiste en el DS-160.

Tu historial de viajes.

Tu empleo, ingresos y estabilidad económica.

Tus razones para viajar a Estados Unidos.

Tus lazos con México (familia, estudios, trabajo).

Preguntas comunes en la entrevista de visa:

¿A qué lugar viaja?

¿Cuál es el motivo del viaje?

¿Cuánto tiempo permanecerá en Estados Unidos?

¿Dónde trabaja y qué hace ahí?

¿Quién paga el viaje?

¿Dónde se hospedará?

¿Tiene familiares en Estados Unidos?

Responde exactamente lo que pregunta el oficial. No inventes, no te extiendas y no contradigas el DS-160.

¿Por qué rechazan tantas visas?

Las negativas más frecuentes se deben a dos códigos: 214(b) y 221(g).

1. Rechazo por código 214(b)

Es el más común. Esta sección establece que el solicitante debe demostrar que volverá a México después de su viaje.

Te niegan la visa cuando:

No demuestras suficientes vínculos con tu país.

No convences al oficial de que tu viaje es temporal.

No acreditas adecuadamente empleo, estudios o arraigo.

Si tu caso es 214(b), puedes volver a aplicar cuando tus circunstancias cambien.

2. Rechazo por código 221(g)

Significa que no presentaste información suficiente para aprobar la visa.

Puede deberse a:

Formulario DS-160 incompleto.

Dudas del oficial sobre tu información.

Falta de documentos adicionales.

Necesidad de procesamiento administrativo.

Tienes hasta un año para entregar lo que te pidan sin pagar de nuevo.

Consejos para evitar un rechazo de visa americana

Sé honesto y claro en la entrevista.

Llena el DS-160 con precisión; no mientas ni exageres.

Demuestra estabilidad económica y laboral.

Prepara respuestas breves y directas.

No memorices discursos; responde natural y coherentemente.

¿Qué pasa después?

Si te aprueban la visa, llegará por paquetería en 2 a 4 semanas al centro de entrega seleccionado. Si es rechazada, revisa el código y determina si puedes intentar de nuevo.