Por fin está listo el pago de la Beca Rita Cetina de febrero 2026; después de varios días de espera, los beneficiarios ya podrán cobrar su dinero, sin embargo, el depósito del apoyo económico se realizará de manera escalonada y por orden, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno. ¿Ya viste el calendario? Si aún no, checa las fechas exactas para que vayas planeando tu visita al Banco del Bienestar.

Antes de que acabe febrero llegó el tan esperado pago de la Beca Rita Cetina febrero 2026, el cual para algunos será triple, por lo que es muy importante que revisen el saldo de su tarjeta Bienestar, porque es posible que depositen $5,700 pesos.

Recuerda que el pago de esta beca para estudiantes de secundaria (pronto se incorporará a los alumnos de primaria) es de $1,900 pesos bimestrales y, si en la familia hay más integrantes en este nivel educativo, se entregan $700 pesos adicionales por cada uno.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina Febrero 2026?

Si tu duda es cuándo cae la beca para los estudiantes inscritos en secundaria la respuesta es desde el 16 de febrero; el calendario de pagos es el siguiente:

-16 de febrero: A, B

-17 de febrero: C

-18 de febrero: D, E, F

-19 de febrero: G

-20 de febrero: H, I, J, K, L

-23 de febrero: M

-24 de febrero: N, Ñ, O, P, Q

-25 de febrero: R

-26 de febrero:S

-27 de febrero: T, U, V, W, X, Y, Z.

¿Quiénes reciben pago TRIPLE de la Beca Rita Cetina Febrero 2026?

Recibirán pago triple las nuevas y nuevos becarios que recibieron su tarjeta en enero pasado, correspondiente a los tres bimestres transcurridos del actual ciclo escolar. De esta forma, les llegará un monto de $5,700 pesos.

¿Cuándo vuelven a pagar la beca Rita Cetina 2026?

Se prevé que el siguiente depósito de la Beca Rita Cetina se realice en abril, sin embargo, esta información aún debe ser confirmada por los encargados de dicho programa social.

¿Cómo saber si ya cayó el pago?

Puedes verificar el depósito desde tu celular; sigue estos pasos:

Paso 1 . Descarga la app del Banco del Bienestar

Paso 2 . Acepta términos

Paso 3 . Escribe tu número celular

Paso 4 . Comparte los 16 dígitos de la tarjeta y el NIP del cajero.

Paso 5 . Crea una contraseña segura e inicia sesión para ver tu saldo y movimientos al instante.

¿Cuándo empiezan las inscripciones para la Beca Rita Cetina para primaria 2026?

Las inscripciones para la Beca Rita Cetina para los niños y niñas de primaria se llevarán a cabo del 2 al 19 de marzo; se entregará a los estudiantes un pago anual de $2,500 pesos para útiles y uniformes.