TE RECOMENDAMOS

¿Buscas cita para la visa americana en Ciudad de México? Estos son los tiempos reales de espera

¿Buscas cita para la visa americana en Ciudad de México? Estos son los tiempos reales de espera

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS

ISSSTE 2026: así puedes pedir un préstamo paso a paso. REQUISITOS

¿Ya conoces el programa social conocido como Tarjeta Rosa? Este apoyo económico da $6,000 pesos a mujeres de 25 a 45 años, además de varios beneficios en otros servicios. Si quieres solicitarla te contamos que el registro está abierto, por lo que únicamente tienes que cumplir con algunos requisitos y listo. ¡Entérate cuáles son y conoce todos los detalles de esta ayuda!

Si eres mujer y aún no recibes un apoyo económico de parte del gobierno esta es la oportunidad que estabas esperando para pedirlo: acaban de abrir los registros para la Tarjeta Rosa, la cual además de dar $6,000 pesos también proporciona los siguientes beneficios: asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Rosa Mujeres?

Este programa está dirigido para las mujeres de 25 a 45 años que vivan en Guanajuato. Es importante que residan en la entidad ya que se les pedirán documentos que verifiquen el domicilio actual.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Rosa 25 a 45 años

  • Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); debe encontrarse vigente y con domicilio de Guanajuato
  • Comprobante de domicilio
  • Acta de nacimiento de una hija o hijo (expedida por el Registro Civil, es necesario que sea el formato de acta digital certificada)
  • CURP de tu beneficiario (debe ser una persona mayor de edad).

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa 25 a 45 años?

Los pasos para registrarte en este apoyo económico son los siguientes:

-Ingresa a la página

-Lee los requisitos y marca la casilla de que estás enterada de los requerimientos con los que debes contar

-Lee el consentimiento expreso, acepta los Avisos de privacidad y acepta el consentimiento

-Posteriormente, deberás tomar una foto de tu identificación oficial vigente (INE) esto con la finalidad de confirmar tu identidad (es importante que cuente con domicilio en Guanajuato).

-Continúa con el proceso hasta concluir con el llenado de datos.

El registro para la tarjeta rosa estará abierto durante febrero y marzo.

¿Cuándo será el pago de la Tarjeta Rosa 2026?

Es muy importante que consideres que con la Tarjeta Rosa recibirás la cantidad total de $6,000 pesos dividida en dos pagos de $3,000. Las fechas de pago son:

-junio 2026

-noviembre 2026

¿Qué es la Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa es un programa del Gobierno de Guanajuato, impulsado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, que busca fortalecer la economía y las oportunidades de mujeres madres o jefas de familia de 25 a 45 años, mediante un apoyo financiero distribuido a lo largo del año.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]