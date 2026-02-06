¿Ya conoces el programa social conocido como Tarjeta Rosa? Este apoyo económico da $6,000 pesos a mujeres de 25 a 45 años, además de varios beneficios en otros servicios. Si quieres solicitarla te contamos que el registro está abierto, por lo que únicamente tienes que cumplir con algunos requisitos y listo. ¡Entérate cuáles son y conoce todos los detalles de esta ayuda!

Si eres mujer y aún no recibes un apoyo económico de parte del gobierno esta es la oportunidad que estabas esperando para pedirlo: acaban de abrir los registros para la Tarjeta Rosa, la cual además de dar $6,000 pesos también proporciona los siguientes beneficios: asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.

¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Rosa Mujeres?

Este programa está dirigido para las mujeres de 25 a 45 años que vivan en Guanajuato. Es importante que residan en la entidad ya que se les pedirán documentos que verifiquen el domicilio actual.

Requisitos para solicitar la Tarjeta Rosa 25 a 45 años

Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral ( INE ); debe encontrarse vigente y con domicilio de Guanajuato

); debe encontrarse vigente y con domicilio de Guanajuato Comprobante de domicilio

Acta de nacimiento de una hija o hijo (expedida por el Registro Civil, es necesario que sea el formato de acta digital certificada)

de una hija o hijo (expedida por el Registro Civil, es necesario que sea el formato de acta digital certificada) CURP de tu beneficiario (debe ser una persona mayor de edad).

¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa 25 a 45 años?

Los pasos para registrarte en este apoyo económico son los siguientes:

-Ingresa a la página app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/

-Lee los requisitos y marca la casilla de que estás enterada de los requerimientos con los que debes contar

-Lee el consentimiento expreso, acepta los Avisos de privacidad y acepta el consentimiento

-Posteriormente, deberás tomar una foto de tu identificación oficial vigente (INE) esto con la finalidad de confirmar tu identidad (es importante que cuente con domicilio en Guanajuato).

-Continúa con el proceso hasta concluir con el llenado de datos.

El registro para la tarjeta rosa estará abierto durante febrero y marzo.

¿Cuándo será el pago de la Tarjeta Rosa 2026?

Es muy importante que consideres que con la Tarjeta Rosa recibirás la cantidad total de $6,000 pesos dividida en dos pagos de $3,000. Las fechas de pago son:

-junio 2026

-noviembre 2026

¿Qué es la Tarjeta Rosa?

La Tarjeta Rosa es un programa del Gobierno de Guanajuato, impulsado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, que busca fortalecer la economía y las oportunidades de mujeres madres o jefas de familia de 25 a 45 años, mediante un apoyo financiero distribuido a lo largo del año.