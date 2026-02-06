TE RECOMENDAMOS
¿Ya conoces el programa social conocido como Tarjeta Rosa? Este apoyo económico da $6,000 pesos a mujeres de 25 a 45 años, además de varios beneficios en otros servicios. Si quieres solicitarla te contamos que el registro está abierto, por lo que únicamente tienes que cumplir con algunos requisitos y listo. ¡Entérate cuáles son y conoce todos los detalles de esta ayuda!
Si eres mujer y aún no recibes un apoyo económico de parte del gobierno esta es la oportunidad que estabas esperando para pedirlo: acaban de abrir los registros para la Tarjeta Rosa, la cual además de dar $6,000 pesos también proporciona los siguientes beneficios: asistencia dental, nutricional, vial, y funeraria, médico a domicilio, ambulancia de emergencia, asesoría legal y asistencia en el hogar.
¿Quiénes pueden registrarse a la Tarjeta Rosa Mujeres?
Este programa está dirigido para las mujeres de 25 a 45 años que vivan en Guanajuato. Es importante que residan en la entidad ya que se les pedirán documentos que verifiquen el domicilio actual.
Requisitos para solicitar la Tarjeta Rosa 25 a 45 años
- Identificación oficial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE); debe encontrarse vigente y con domicilio de Guanajuato
- Comprobante de domicilio
- Acta de nacimiento de una hija o hijo (expedida por el Registro Civil, es necesario que sea el formato de acta digital certificada)
- CURP de tu beneficiario (debe ser una persona mayor de edad).
¿Cómo registrarse a la Tarjeta Rosa 25 a 45 años?
Los pasos para registrarte en este apoyo económico son los siguientes:
-Ingresa a la página app-tarjeta-rosa.guanajuato.gob.mx/
-Lee los requisitos y marca la casilla de que estás enterada de los requerimientos con los que debes contar
-Lee el consentimiento expreso, acepta los Avisos de privacidad y acepta el consentimiento
-Posteriormente, deberás tomar una foto de tu identificación oficial vigente (INE) esto con la finalidad de confirmar tu identidad (es importante que cuente con domicilio en Guanajuato).
-Continúa con el proceso hasta concluir con el llenado de datos.
El registro para la tarjeta rosa estará abierto durante febrero y marzo.
¿Cuándo será el pago de la Tarjeta Rosa 2026?
Es muy importante que consideres que con la Tarjeta Rosa recibirás la cantidad total de $6,000 pesos dividida en dos pagos de $3,000. Las fechas de pago son:
-junio 2026
-noviembre 2026
¿Qué es la Tarjeta Rosa?
La Tarjeta Rosa es un programa del Gobierno de Guanajuato, impulsado por la Secretaría del Nuevo Comienzo, que busca fortalecer la economía y las oportunidades de mujeres madres o jefas de familia de 25 a 45 años, mediante un apoyo financiero distribuido a lo largo del año.
