¿Estás pensando en tramitar tu visa americana? Todos los Consulados de Estados Unidos en México tienen fechas distintas para tramitarla por primera vez, pero la Embajada de Estados Unidos, ubicada en Ciudad de México, sorpresivamente tiene fechas rápidas.

Los Servicios Oficiales de Información y Citas de Visa de Estados Unidos tienen las fechas aproximadas y éstas son en el caso de Ciudad de México.

¿Hasta cuándo hay citas para visa de primera vez en CDMX?

Las primeras fechas disponibles para tramitar la visa por primera vez se estiman para el 11 de febrero de 2026.

La solicitud DS-160 es el primer paso para tramitar la visa americana de turista B1/B2. También es el más importante porque contiene la información en la cual se basará el oficial consular para decidir si otorga o niega la visa.

Después se pagan $185 dólares por la solicitud en el banco. Hemos creado una guía para ayudarte a realizar correctamente el pago.

El siguiente paso es agendar tus citas en el CAS y Consulado. El CAS es un Centro de Atención al Solicitante de visa. Aquí te tomarán los datos biométricos necesarios (huellas y fotografía) para que las autoridades estadounidenses comprueben tu identidad.

Y en el Consulado o Embajada de Estados Unidos (en el caso de CDMX) te realizará la entrevista un oficial consular para verificar que tus intenciones de viaje sean temporales y que cuentas con los recursos económicos necesarios para ir.

Si te aprueban la visa, te llegará mediante la sucursal de DHL seleccionada o al CAS.

¿Hasta cuándo hay citas para renovar visa americana en CDMX?

Las primeras fechas disponibles para renovar la visa se estiman para el 9 de febrero de 2026.

Puedes tramitar tu visa americana en esa fecha en Ciudad de México, siempre y cuando no requieras entrevista. Son elegibles para este proceso quienes tienen una visa con menos de 12 meses de haber expirado.

Otra condición para que puedas renovar la visa sin entrevista es que la visa que renuevas sea de la misma categoría de la que venció. Por ejemplo, si era de turista B1/B2, tendrás que renovarla para el mismo propósito. Estados Unidos tiene más de 20 tipos de visas.

Si tenías una de turista y ahora quieres una de trabajo o estudiante, tendrás que pasar por la entrevista correspondiente con el oficial consular.

Esta es la ubicación de la Embajada de Estados Unidos en México

Presa Angostura 225, Col. Irrigación, Alcaldía Miguel Hidalgo Ciudad de México, México, C.P. 11500.

A los solicitantes se les recomienda llegar con media hora de anticipación a su cita de entrevista. Es muy importante que seas puntual para evitar cualquier contratiempo. Antes de que llegue el día, revisa dónde está ubicado tu consulado y el tiempo en que tardarás en llegar ahí. Conviene saber antes qué transporte tomar.

Quienes se trasladan a otra ciudad para su cita deben ser el doble de precavidos. Grandes ciudades, como CDMX, suelen tener mucho tráfico todo el tiempo. Así que esos factores deben estar contemplados.