Que un accidente dañe tu visa americana —ya sea porque se mojó, se rompió, se borró la tinta o incluso porque tu mascota la mordió— puede generar mucha preocupación. Sin embargo, la respuesta oficial es clara.

Con base en la información proporcionada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, así como por el Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara y la Embajada de Estados Unidos en México, aquí tienes una guía precisa y urgente sobre qué hacer y qué no hacer.

¿Una visa dañada sigue siendo válida?

La respuesta es no. Las autoridades estadounidenses reiteran que una visa dañada deja de ser válida para viajar, sin importar la causa del daño. Esto aplica si está:

Rota.

Mojada.

Doblada o deformada.

Con tinta corrida.

Con información borrosa.

Mordida o parcialmente destruida.

La Embajada ha explicado que la visa contiene elementos de seguridad esenciales. Si alguno de ellos se altera, la visa se vuelve inutilizable y no puede verificar tu identidad de manera confiable.

¿Puedo viajar con una visa dañada?

No debes intentarlo. Si viajas con una visa estropeada, el oficial de Migración en el puerto de entrada puede:

Retener tu visa.

Negarte la entrada a Estados Unidos .

. Recomendarte iniciar un nuevo trámite.

Para evitar contratiempos, la única opción es tramitar una visa nueva.

Si mi visa está dañada, ¿qué tengo que hacer?

De acuerdo con el Consulado de Estados Unidos en Guadalajara, cuando una visa resulta dañada, el solicitante debe iniciar el trámite como si fuera su primera vez. Esto significa:

Llenar un nuevo formulario DS‑160.

Pagar nuevamente la tarifa correspondiente.

Realizar cita en el CAS .

. Presentarte a una entrevista consular.

Explicar qué ocurrió con tu visa anterior.

No existe un proceso de reposición, reemplazo rápido o “visa duplicada”. El procedimiento es completamente nuevo.

Requisitos para solicitar una nueva visa de turista (B1/B2)

A continuación, una guía clara de lo que necesitas, según los procesos actuales consulares:

1) Pasaporte mexicano vigente

Tu pasaporte debe estar válido al momento de llenar tu solicitud y presentarlo en el CAS y en la entrevista.

2) Llenar el formulario DS‑160 y pagar el equivalente a 185 USD

Ingresa a: https://ceac.state.gov/genniv/.

Responde que sí has tenido visa antes, aunque esté dañada.

Guarda el código de barras del formulario.

Crea tu perfil en: https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/

Ingresa el folio del DS‑160.

Sigue las instrucciones de la plataforma para realizar el pago.

Importante: pagar la tarifa no garantiza la aprobación de tu visa.

3) Requisitos para tu cita en el CAS

En el Centro de Atención al Solicitante te tomarán fotografía y huellas. Lleva:

Pasaporte mexicano vigente.

Hoja de confirmación del DS‑160.

Confirmación impresa de tu cita.

4) Requisitos para tu entrevista consular

El día de la entrevista solo necesitarás:

Pasaporte vigente.

Hoja de confirmación del DS‑160.

Se recomienda también llevar la confirmación de cita y el comprobante de pago.

Recuerda: no puedes ingresar con celulares ni dispositivos electrónicos.

5) Demostrar lazos con México

En la entrevista, deberás demostrar que regresarás después de tu visita temporal. Los oficiales consideran:

Empleo actual.

Estudios.

Familia.

Estabilidad económica.

También pueden preguntarte cómo se dañó tu visa. Explica con sinceridad lo ocurrido.

Si tu visa es aprobada, solo quedará estar atento a su entrega.

Si tu visa está dañada no podrás usarla para viajar. La única solución es iniciar un nuevo trámite desde cero, exactamente igual al de un solicitante por primera vez. Aunque es frustrante, seguir el proceso correcto evitará que tengas problemas al ingresar a Estados Unidos y te permitirá viajar con tranquilidad.