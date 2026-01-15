El Gobierno de Estados Unidos anunció un cambio regulatorio que representa uno de los ajustes más significativos para ministros, sacerdotes, monjas, rabinos y otros trabajadores religiosos.

La medida elimina una regla que los obligaba a permanecer un año fuera del país tras agotar el periodo máximo permitido bajo la visa R‑1, reduciendo así vacíos en las comunidades religiosas y dando mayor continuidad a los servicios que prestan.

Un portavoz del DHS afirmó: “Bajo el liderazgo de la Secretaria Noem, el DHS se compromete a proteger y preservar la libertad y la expresión religiosa. Estamos tomando las medidas necesarias para garantizar que las organizaciones religiosas puedan seguir prestando los servicios de los que dependen los estadounidenses. Pastores, sacerdotes, monjas y rabinos son esenciales para el tejido social y moral de este país.”

Antes, los trabajadores religiosos con visa R‑1 debían residir un año fuera de Estados Unidos, después de agotar los cinco años máximos permitidos en esa categoría.

USCIS aclara que “ya no existe un período mínimo de tiempo que deben residir y estar físicamente presentes fuera de Estados Unidos antes de solicitar la readmisión con visa R‑1.”

¿Por qué era necesaria esta reforma?

La categoría de visas EB‑4 (donde se ubica la residencia permanente para religiosos) lleva años con una demanda mayor a la oferta. Esto ha provocado largas listas de espera para muchos candidatos:

Según USCIS, “La demanda de visas dentro de la categoría EB‑4 ha superado la oferta durante muchos años”, y las modificaciones del Departamento de Estado en 2023 “aumentaron significativamente los ya largos tiempos de espera”, afectando directamente a los trabajadores religiosos.

Esto generaba un problema práctico: muchos trabajadores agotaban su visa R‑1 de cinco años sin poder avanzar a la residencia por la saturación del sistema, y debido a la regla anterior, debían salir del país un año entero, dejando vacíos en sus comunidades.

¿Cómo funciona la visa R‑1 y quién puede obtenerla?

La visa R‑1 es una visa no inmigrante para trabajadores religiosos que van a Estados Unidos de forma temporal para desempeñar roles ministeriales o vocacionales.

Requisitos principales:

Debes ir como ministro o trabajador en una vocación u ocupación religiosa, desempeñando al menos 20 horas por semana.

Debes haber sido miembro de la denominación religiosa durante al menos dos años previos al trámite.

Debes ser empleado por una organización religiosa sin fines de lucro con estatus 501(c)(3) o afiliada reconocida.

Con la regla nueva, al terminar los 5 años el religioso sí debe salir del país, pero ya no necesita esperar un año completo afuera para volver a solicitar una nueva R‑1.

¿Cómo puede un trabajador religioso pasar de la visa R‑1 a la residencia permanente?

Los trabajadores religiosos pueden obtener la Green Card bajo la categoría EB‑4 "Special Immigrant Religious Worker”.

USCIS establece que para calificar como inmigrante religioso debes:

Haber sido miembro de la denominación religiosa por al menos 2 años antes de presentar la petición.

Haber trabajado continuamente en la vocación u ocupación religiosa que realizarás en Estados Unidos. durante esos dos años.

Desempeñar un puesto de tiempo completo y remunerado en una vocación u ocupación religiosa o como ministro.