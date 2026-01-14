Atención, padres de familia, porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció las fechas y los requisitos para las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027 de alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Si no te has enterado cuándo son y qué piden, aquí te contamos todos los detalles. ¡Toma nota!

Los padres, madres y tutores de niñas y niños que están por incorporarse a algún nivel de educación básica en planteles de la SEP deben hacer su preinscripción en las próximas semanas para poder asegurar su lugar en la escuela.

Para que nadie se quede fuera es que las autoridades informaron con anticipación sobre las fechas en las que se realizará este proceso, así como los requisitos que deben presentar los alumnos para poder preinscribirse.

¿Cuándo son las preinscripciones para el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con el calendario de la SEP y con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, las fechas para realizar la preinscripción para preescolar, primer año de primaria y primer año de secundaria en la capital serán desde el 13 enero hasta el 27 de febrero. El calendario por letra de primer apellido sería el siguiente:

13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L6,

9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

Requisitos para las preinscripciones 2026 de preescolar, primaria y secundaria

-2° y 3° de preescolar (general y CAM)

Edad (4 años cumplidos para 2° y 5 años cumplidos para 3°, en ambos casos, entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026). CURP. Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

-1° de primaria (general y CAM)

Edad (6 años cumplidos entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2026). CURP. Contar con los datos de las tres opciones de escuelas de su preferencia. Dos direcciones de correo electrónico personal de la madre, padre o tutor con quienes se establecerá comunicación; así como, un número telefónico vigente.

-1° de secundaria