Si eres mexicano y planeas viajar a Estados Unidos, necesitas una visa para ingresar. Existen dos grandes categorías: visas de inmigrante, para quienes buscan residir permanentemente, y visas de no inmigrante, para viajes temporales por turismo, negocios, estudios o trabajo.
En este artículo nos enfocaremos en las visas de no inmigrante, explicando en qué casos se solicitan y cuánto cuestan en 2026.
Visas de $185 dólares por solicitud
Negocios y Turismo (B1/B2)
B1: Para quienes viajan por negocios, como asistir a conferencias, negociar contratos o recibir capacitación corta.
B2: Para turismo, compras, visitas familiares o tratamientos médicos.
Costo: $185 USD por solicitud. Para menores de 15 años, $15 USD.
Vigencia: Hasta 10 años, con estadías temporales (normalmente 6 meses).
Visa de Tránsito (C)
Para quienes solo cruzan territorio estadounidense o hacen escala sin actividades adicionales.
Tripulación Comercial (C1/D)
Para miembros de tripulaciones de aviones o cruceros que tocan tierra en Estados Unidos Incluye pilotos, auxiliares, marineros, ingenieros y personal esencial.
Visas de Estudiante (F y M)
F-1: Estudios académicos en colegios, universidades o cursos de inglés.
M-1: Programas vocacionales (ej. cocina, cosmetología, fotografía).
Intercambio Académico (J)
Para participantes en programas culturales y educativos que promueven el intercambio de conocimientos.
Prensa y Medios (I)
Para periodistas, editores, reporteros y personal de medios que viajan por trabajo.
NAFTA (TN)
Para profesionistas mexicanos en ocupaciones específicas (ingenieros, abogados, científicos) con oferta laboral en Estados Unidos.
Visa T (Víctimas de Tráfico de Personas)
Permite a víctimas de trata humana permanecer hasta 4 años si colaboran en investigaciones.
Visa U (Víctimas de Actos Criminales)
Protege a víctimas de delitos graves (violencia doméstica, agresión sexual, secuestro) y a sus familias, siempre que cooperen con autoridades.
Visas de $205 dólares por solicitud
Empleo Basado en Petición (H, L, O, P, Q)
H-2A: Trabajos temporales en agricultura.
H-2B: Trabajos temporales no agrícolas (jardinería, construcción).
L: Transferencias dentro de la misma empresa.
O: Personas con logros extraordinarios en ciencias, artes, deportes o negocios.
P: Artistas y grupos culturales para presentaciones.
Q: Intercambio cultural en instituciones.
Profesiones Religiosas (R1)
Para ministros, sacerdotes o trabajadores de organizaciones religiosas con presencia legal en Estados Unidos.
Visas de $305 dólares por solicitud
Visa E-1 (Tratados Comerciales)
Para ciudadanos de países con tratados que viajan por comercio internacional de bienes, servicios o tecnología.
Antes de solicitar tu visa, identifica el propósito de tu viaje y el tipo de visa que corresponde. Recuerda que los costos mencionados son tarifas oficiales en 2026..
