Si eres mexicano y planeas viajar a Estados Unidos, necesitas una visa para ingresar. Existen dos grandes categorías: visas de inmigrante, para quienes buscan residir permanentemente, y visas de no inmigrante, para viajes temporales por turismo, negocios, estudios o trabajo.

En este artículo nos enfocaremos en las visas de no inmigrante, explicando en qué casos se solicitan y cuánto cuestan en 2026.

Visas de $185 dólares por solicitud

Negocios y Turismo (B1/B2)

B1: Para quienes viajan por negocios, como asistir a conferencias, negociar contratos o recibir capacitación corta.

B2: Para turismo, compras, visitas familiares o tratamientos médicos.

Costo: $185 USD por solicitud. Para menores de 15 años, $15 USD.

Vigencia: Hasta 10 años, con estadías temporales (normalmente 6 meses).

Visa de Tránsito (C)

Para quienes solo cruzan territorio estadounidense o hacen escala sin actividades adicionales.

Tripulación Comercial (C1/D)

Para miembros de tripulaciones de aviones o cruceros que tocan tierra en Estados Unidos Incluye pilotos, auxiliares, marineros, ingenieros y personal esencial.

Visas de Estudiante (F y M)

F-1: Estudios académicos en colegios, universidades o cursos de inglés.

M-1: Programas vocacionales (ej. cocina, cosmetología, fotografía).

Intercambio Académico (J)

Para participantes en programas culturales y educativos que promueven el intercambio de conocimientos.

Prensa y Medios (I)

Para periodistas, editores, reporteros y personal de medios que viajan por trabajo.

NAFTA (TN)

Para profesionistas mexicanos en ocupaciones específicas (ingenieros, abogados, científicos) con oferta laboral en Estados Unidos.

Visa T (Víctimas de Tráfico de Personas)

Permite a víctimas de trata humana permanecer hasta 4 años si colaboran en investigaciones.

Visa U (Víctimas de Actos Criminales)

Protege a víctimas de delitos graves (violencia doméstica, agresión sexual, secuestro) y a sus familias, siempre que cooperen con autoridades.

Visas de $205 dólares por solicitud

Empleo Basado en Petición (H, L, O, P, Q)

H-2A: Trabajos temporales en agricultura.

H-2B: Trabajos temporales no agrícolas (jardinería, construcción).

L: Transferencias dentro de la misma empresa.

O: Personas con logros extraordinarios en ciencias, artes, deportes o negocios.

P: Artistas y grupos culturales para presentaciones.

Q: Intercambio cultural en instituciones.

Profesiones Religiosas (R1)

Para ministros, sacerdotes o trabajadores de organizaciones religiosas con presencia legal en Estados Unidos.

Visas de $305 dólares por solicitud

Visa E-1 (Tratados Comerciales)

Para ciudadanos de países con tratados que viajan por comercio internacional de bienes, servicios o tecnología.

Antes de solicitar tu visa, identifica el propósito de tu viaje y el tipo de visa que corresponde. Recuerda que los costos mencionados son tarifas oficiales en 2026..