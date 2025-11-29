Trabajar legalmente en Estados Unidos es posible para extranjeros, pero requiere cumplir con procesos específicos y obtener la visa adecuada. El gobierno estadounidense ofrece programas de visas temporales y permanentes que permiten laborar en empresas dentro de su territorio. Sin embargo, conseguir una visa de trabajo no es inmediato: implica cumplir requisitos y seguir pasos establecidos por las autoridades migratorias.

¿Cómo iniciar el trámite?

De acuerdo con el Departamento de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), cada solicitud “requiere que el posible empleador presente primero una petición ante ellos”. Solo después de que esta petición sea aprobada por USCIS y el Departamento de Trabajo, el trabajador podrá solicitar su visa en un consulado de Estados Unidos en México.

A continuación, te explicamos las principales opciones para trabajar con papeles en Estados Unidos.

Visas para trabajadores temporales

Estas visas permiten trabajar por un tiempo determinado. Una vez que expiran, deben renovarse. Entre las más comunes están:

Visa H-2A: Para empleos temporales en agricultura.

Visa H-2B: Diseñada para trabajos no agrícolas, como jardinería, construcción o limpieza.

Visa L: Para empleados transferidos por su compañía a Estados Unidos.

Visa O: Para personas con habilidades o logros extraordinarios en ciencias, artes, educación, negocios o deportes. Se deben demostrar con premios, reconocimientos o publicaciones.

Visa P: Para artistas, intérpretes o trabajadores que participen en presentaciones culturales, musicales, teatrales o artísticas tradicionales.

Visa Q: Para programas de intercambio cultural en escuelas, museos, negocios u otros establecimientos culturales.

Visas para trabajadores permanentes

Estas visas permiten vivir y trabajar de manera indefinida en Estados Unidos. Generalmente se otorgan a profesionales altamente calificados, empresarios y personas con títulos avanzados.

Visa EB-1: Para individuos con “habilidades extraordinarias”, como investigadores, académicos reconocidos, ejecutivos de empresas multinacionales, atletas olímpicos o actores ganadores del Óscar.

Visa EB-2: Para personas con títulos de posgrado o aptitudes excepcionales en artes, ciencias o negocios.

Visa EB-3: Para profesionales y trabajadores especializados.

Visa EB-4: Para trabajadores religiosos, empleados del servicio exterior estadounidense o personal retirado de organizaciones internacionales.

Visa EB-5: Para emprendedores que inviertan en una nueva empresa que genere empleo a al menos 10 trabajadores estadounidenses.

¿Y los estudiantes?

Algunos estudiantes pueden trabajar durante su estancia en Estados Unidos, pero necesitan autorización de su institución educativa. Además, existe el programa OPT (Optional Practical Training), que permite a estudiantes con visa F-1 obtener empleo temporal relacionado con su área de estudio por hasta un año, antes o después de concluir sus estudios.