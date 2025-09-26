TE RECOMENDAMOS

Si estás buscando una oportunidad laboral temporal en Estados Unidos, el puede ser tu puerta de entrada. Este programa permite a empresas estadounidenses contratar trabajadores extranjeros para empleos no agrícolas, especialmente en sectores como la construcción, hotelería, jardinería y manufactura. Lo mejor: no necesitas experiencia profesional ni títulos académicos para aplicar.

Según el informe de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS), estas fueron las ocupaciones más solicitadas, junto con sus salarios promedio por hora:

Top 10 ocupaciones más solicitadas con visa H-2B

  • Carpintero – $15.58 dólares por hora
  • Albañil – $15.66 dólares por hora
  • Electricista – $18.52 dólares por hora
  • Plomero – $15.6 dólares por hora
  • Trabajador metalúrgico de refuerzo – $16.73 dólares por hora
  • Soldador – $18.87 dólares por hora
  • Operador de equipo pesado – $18.06 dólares por hora
  • Pintor – $12.8 dólares por hora
  • Instalador de tuberías – $17.05 dólares por hora
  • Trabajador de chapa – $17.66 dólares por hora

¿Cómo obtener una visa H-2B?

El proceso para incluye varios pasos clave:

El empleador solicita una Certificación de Trabajo Temporal ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

Luego presenta el Formulario I-129 ante USCIS.

Si se aprueba, el trabajador debe llenar el formulario DS-160, pagar la cuota y solicitar la visa en el consulado.

Es obligatorio contar con pasaporte vigente, número de petición válido y comprobante de pago.

Se deben proporcionar datos biométricos en el Centro de Atención al Solicitante.

Finalmente, se realiza una para determinar si se aprueba la visa.

Importante: Las solicitudes pueden ser rechazadas si la empresa no demuestra que no hay suficientes trabajadores estadounidenses disponibles. Además, nunca pagues dinero a cambio de una visa. Verifica siempre que el empleador esté certificado por el Departamento de Trabajo.

¿Dónde encontrar empleos con visa H-2B?

Aunque el gobierno de Estados Unidos no publica directamente las vacantes, sí ofrece una. También puedes encontrar oportunidades en ferias de empleo o por recomendación directa, pero asegúrate de validar la oferta llamando al 01-800-108-4724 o escribiendo a monterreyH2visas@state.gov.

