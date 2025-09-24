La Beca Rita Cetina 2025 tiene abierto su registro, desde el 15 de septiembre, para los estudiantes de secundaria, sin embargo, algunos padres de familia han compartido su inquietud sobre si la inscripción también la deben realizar alumnos de segundo y tercero que ya se habían dado de alta con anterioridad. ¿Tienen que registrarse otra vez? Te contamos lo que han dicho las autoridades al respecto.

Los estudiantes de secundaria de planteles educativos públicos que quieran recibir un apoyo económico para continuar con sus estudios pueden solicitar la Beca Rita Cetina 2025. Los encargados de este programa social abrieron la convocatoria de registro desde el pasado lunes 15 de septiembre, no obstante, cerrará pronto ya que sólo estará disponible hasta el 30 de septiembre.

¿Alumnos de segundo y tercero de secundaria deben registrarse nuevamente a la Beca Rita Cetina 2025?

No, los estudiantes de secundaria de segundo y tercer grado no deben registrarse otra vez a la Beca Rita Cetina si ya lo hicieron antes; el periodo de inscripciones que se encuentra abierto es únicamente para alumnos de nuevo ingreso a secundaria o para aquellos de segundo y tercero que no están dados de alta en dicho apoyo económico.

“Este 15 de septiembre arrancó el registro en línea para la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, dirigido a las y los estudiantes que ingresaron a secundaria pública en el actual ciclo escolar 2025-2026 y también para alumnos y alumnas de 2° y 3er grado que aún no tengan la beca”, así lo señaló en un comunicado la página oficial de Programas para el Bienestar.

¿Cuánto dan en la beca Rita Cetina?

El pago de la Beca Rita Cetina consiste en un apoyo bimestral de $1,900 pesos por familia, más $700 pesos por cada estudiante de secundaria adicional que la integre.

¿Cómo puedo registrar a mi hijo en la beca Rita Cetina para primaria?

Por el momento, no hay registros para estudiantes de primaria en la Beca Rita Cetina, sin embargo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ya compartió las fechas de inscripción para los niños que cursan dicho nivel educativo:

-Primero de primaria: septiembre 2026.

-Segundo de primaria: septiembre 2026.

-Tercero de primaria: septiembre 2026.

-Cuarto de primaria: enero 2026.

-Quinto de primaria: enero 2026.

-Sexto de primaria: enero 2026.

De forma preliminar, para solicitar la beca los alumnos de primaria deben cumplir con alguno de estos criterios:

-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.

-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.