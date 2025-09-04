Las autoridades de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) abrirá el registro a la Beca Rita Cetina el próximo lunes 15 de septiembre de 2025 para recibir a nuevos alumnos de secundaria.

Si estás interesado o interesada en inscribir a tus hijos a esta beca, que reparte mil 900 pesos de forma bimestral más 700 pesos por cada estudiante adicional , debes saber que la CNBB solicita ciertos requisitos que no le solicitó a los alumnos de secundaria en los anteriores registros.

Uno de estos nuevos requisitos es la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela en la que están inscritos los aspirantes a recibir el apoyo económico. Pero, ¿cómo se saca? ¿dónde se puede consultar? A continuación te contamos lo que debes saber.

¿Qué es la CCT y cómo se consulta?

La CCT es la Clave de Trabajo de la escuela en la que está inscrito tu hijo o hija. Sigue el siguiente paso a paso para encontrarla:

Para poder obtenerla, es necesario ingresar al Buscador de Escuelas ( buscador.becasbenitojuarez.gob.mx )

) Luego, para la Beca rita Cetina, deberás acceder a “Buscar mi escuela Secundaria” ; aquí sabrás qué nivel de prioridad tiene tu escuela en los programas de becas de la CNBB, si es “Prioritaria” o “Susceptible de Atención” para solicitar una de las Becas Benito Juárez.

; aquí sabrás qué nivel de prioridad tiene tu escuela en los programas de becas de la CNBB, si es o para solicitar una de las Becas Benito Juárez. En la pestaña de “Busca aquí tu escuela secundaria pública y ubicación” pon tu estado, municipio/alcaldía y localidad, presiona “Buscar Escuela”. En el mapa de la página encontrarás todas las escuelas cercanas, busca la tuya.

pon tu estado, municipio/alcaldía y localidad, presiona En el mapa de la página encontrarás todas las escuelas cercanas, busca la tuya. Presiona el ícono de lápiz si es que la escuela en cuestión lo tiene, cabe destacar que no todas las escuelas salen en el mapa debido a que no son prioritarias ni susceptibles.

Una vez que selecciones el lápiz, encontrarás los datos de la institución, incluida la CCT.

Hasta el momento este mapa sólo muestra escuelas secundarias. Una vez que se abra el sistema para el registro para preescolar y primaria, éstas aparecerán.

¡Toma nota! También puedes encontrar la clave en los documentos oficiales de la escuela en la que está inscrito tu hijo o hija.

La Clave del Centro de Trabajo también sirve para hacer el registro correspondiente a la Beca Benito Juárez o a Jóvenes Escribiendo el Futuro cuando se abran.

Requisitos para solicitar la Beca Rita Cetina

Los documentos que se solicitan para hacer el registro deben proporcionarse en formato PDF o en fotografía. Cabe destacar que estos requisitos son los que se pidieron para la inscripción de alumnos de secundaria.

CURP de los estudiantes que se vayan a inscribir

CURP de la madre, padre o tutor

Identificación oficial vigente de la madre, padre o tutor que realice el trámite

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico

Número de teléfono

LlaveMX

Clave del Centro de Trabajo (CCT)

¿Cuándo serán las Asambleas Informativas?

Antes del registro, las autoridades de la CNBB harán asambleas informativas para que los padres de familia estén enterados de todo el trámite y los detalles que deben tener en cuenta para que puedan registrar en línea a sus hijos.

Las asambleas se harán en todas las escuelas secundarias públicas del país. Cada escuela deberá compartir información sobre los horarios además de la convocatoria para el registro.

Después de las asambleas vendrá el registro en línea, que se hará en el sitio web www.becaritacetina.gob.mx a partir del 15 de septiembre.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar seguirá dando más indicaciones en sus canales oficiales con respecto al trámite. ¡No te las pierdas!