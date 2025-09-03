En el mundo de la numismática, los billetes y monedas raras o antiguas valen una fortuna, esto se podría deber a sus características únicas en su tipo o el material utilizado en su elaboración, por ejemplo, como el oro en los centenarios.

Precisamente, en línea circula una oferta por centenarios de oro, emitidos para celebrar el Centenario de la Independencia, el 14 de septiembre de 1921, según describe el Banco de México (Banxico).

La acuñación de esta pieza fue suspendida en 1931 y retomada de nueva cuenta hasta 1943, debido a la alta demanda de monedas de oro que existía en dicha década en México.

Ahora, el centenario de 50 pesos vale una fortuna dentro de la numismática, que se enfoca en el coleccionismo y venta de monedas o tesoros, tal es el caso del centenario de oro de 50 pesos se vende hasta por 140 mil pesos en el sitio web de Sears.

NO TE PIERDAS: Dueño de Google se une a Elon Musk y Carlos Slim; pide a empleados que trabajen sin descansar

Así es el centenario de oro de 140 mil pesos que vende Sears

La tienda insignia de Carlos Slim, Sears, vende centenarios de oro de 50 pesos hasta por 140 mil pesos cada uno.

El centenario en cuestión presenta en el anverso uno de los escudos nacionales usado en la acuñación de las monedas mexicanas antiguas, además de la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Por su parte, en el reverso se presenta una Victoria Alada, representada actualmente en el conocido Monumento del Ángel de la Independencia, ubicado en la Ciudad de México. Justo detrás del Ángel se aprecian las siluetas de los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

La moneda dice en sus inscripciones que está hecha con 37.5 gr de oro puro y tiene las fechas 1821 y 1947.

El centenario de oro que puedes comprar en Sears por más de 140 mil pesos. Foto: Sears

El sitio web de Sears promociona las piezas de centenario a la venta como “auténticas” y “escasas en el mundo debido a la crisis económica mundial, ideal para proteger tu dinero en estos tiempos de inflación”.

Esta moneda conmemorativa del Centenario de la Independencia de México tiene un contenido de oro puro de 1.20565 onzas y tiene una pureza de 0.900, dice Banxico. Asimismo, tiene un acabado en satín y diámetro de 37.0.

¿Cómo comprar un centenario de oro de 50 pesos auténtico?

Los expertos dicen que antes de comprar centenarios, los interesados deben saber ciertas cosas como: