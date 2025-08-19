Las icónicas tiendas Sanborns, propiedad de Carlos Slim, atraviesan una etapa difícil, ya que se ha reportado el cierre de algunas de sus sucursales más importantes; ante esta situación ha surgido la duda sobre si están en riesgo de desaparecer, incluso se ha comentado la posibilidad de que sean sustituidas por las tiendas DAX, del millonario mexicano. ¿Qué venden en éstas y dónde están? Te contamos.

En el último año, Carlos Slim ha enfrentado una crisis con uno de sus negocios más importantes y por el cual es reconocido en todo México: varios Sanborns han cerrado sus puertas debido a problemas financieros, así lo han reportado medios nacionales.

En su conferencia anual, celebrada en febrero de 2025, el presidente de Grupo Carso y América Móvil negó que haya cierres masivos de sus tiendas Sanborns, aunque sí dijo que las sucursales que ya no están en funcionamiento fueron clausuradas por cuestiones operativas y aumentos de costo. “Nos querían doblar la renta”, dijo.

Aunque explicó que cuenta con más unidades que cuando adquirió la marca en los años 80, según algunos expertos, las ventas en Sanborns habrían bajado considerablemente con respecto a años anteriores, por lo que estaría en riesgo de desaparecer. Es por eso que señalan a las tiendas DAX, otro de los negocios del mexicano, como el reemplazo que lo ayudaría a enfrentar dicha crisis.

¿Qué es DAX en México?

DAX es una cadena de alrededor de 25 tiendas de belleza y artículos varios en México, con sede en Tijuana, Baja California. Dichas tiendas siguen el modelo estadounidense de las grandes farmacias como CVS o Walgreens, de Estados Unidos. En un inicio, DAX fue lanzado originalmente por Dorian's (que fue una cadena de tiendas departamentales ubicadas en el norte del país), no obstante, en 2004, Grupo Carso compró Dorian's Tijuana.

¿Qué venden en las tiendas DAX de Carlos Slim?

De acuerdo con lo dado a conocer en su página oficial, las tiendas DAX venden cosméticos, perfumes, productos de belleza, artículos de cocina, accesorios de decoración, electrodomésticos y aparatos electrónicos.

¿Serán las tiendas Dax el reemplazo de Sanborns?

Arturo Spinola, director general de administración y finanzas de Grupo Carso, dijo que son preocupantes las cifras que ha tenido Sanborns en el segundo trimestre del año, por lo que están tratando de hacer más eficiente su espacio en el mercado.

“Sí hay una preocupación por la baja del margen de Sanborns, se está recuperando y con las acciones de productividad que se están haciendo y aprovechamiento de los metros cuadrados, esperamos regresar a los niveles que ya traíamos”, mencionó a expertos y analistas.

Por otro lado, aseguró que NO se ha planeado sustituir Sanborns por otros conceptos como Dax, por lo que no hay riesgo de que desaparezca próximamente ya que están trabajando en posicionar las tiendas.