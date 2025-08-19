TE RECOMENDAMOS

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

IMSS: Cómo saber si estás en la Ley 73 y qué jubilados podrían perder sus beneficios

Los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social () serán beneficiados el siguiente mes con un aumento del 15% a su : las autoridades aprobaron el incremento al monto que reciben, por lo que a partir de septiembre les llegará más dinero a sus cuentas. ¿Qué pensionados serán beneficiados? ¿Qué monto recibirán? Te contamos para que te enteres y ajustes tu presupuesto.

El IMSS es una de las instituciones de salud más importantes del país; cuenta con una gran plantilla de trabajadores, los cuales, una vez que deciden retirarse, pueden solicitar y recibir una pensión, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos, principalmente, con la edad y las semanas de cotización acumuladas.

Sobre este tema, recientemente se dio a conocer que los adultos mayores jubilados del IMSS recibirán un incremento en el pago de su pensión, correspondiente al 15%; sin embargo, no todos los pensionados disfrutarán de este beneficio, por lo que es importante que se enteren para quiénes sí aplican.

¿Qué pensionados del IMSS tendrán aumento de 15% a partir de septiembre?

De acuerdo con lo dado a conocer, el IMSS otorgará un aumento del 15% en el pago de la pensión a aquellos adultos mayores que cuenten con y cumplan con un importante requisito.

¿Por qué recibirán aumento de 15% en septiembre pensionados del IMSS?

En su página oficial, las autoridades señalan que este aumento de la se debe a lo siguiente: “Si el pensionado no tuviera ni esposa o concubina, ni hijos, ni ascendientes que dependan económicamente de él, se le concederá una ayuda asistencial del 15%”. Es decir, que otorgan un apoyo extra para aquellas personas que ya no tienen dependientes.

Monto de pensión IMSS con aumento de 15% en septiembre

El monto de la pensión que reciben los jubilados en septiembre dependerá del tipo de régimen, de las semanas cotizadas, los años trabajados y el salario que recibían cuando se encontraban laborando.

¿Cuándo paga el IMSS la pensión de septiembre 2025?

El próximo pago de la pensión IMSS se realizará el próximo lunes 1 de septiembre, por lo que a partir de esa fecha podrás retirar el dinero de tu cuenta bancaria.

Calendario de pensiones IMSS 2025

Según el calendario oficial, los pagos restantes de la se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Miércoles 1 de octubre.

Lunes 3 de noviembre.

Lunes 1 de diciembre.

