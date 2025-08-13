¿Sabías que existe una Pensión Bienestar que es vitalicia? Esto quiere decir que el gobierno la entrega de por vida a sus beneficiarios. Te contamos todo acerca de este apoyo económico que asegura el futuro financiero de quienes están inscritos; entérate cuáles son los requisitos que exige esta pensión vitalicia, cuánto dinero da y cuándo es el registro. ¡Toma nota!

El gobierno actual de la presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con más de 15 programas sociales destinados a apoyar la economía de los mexicanos, su desarrollo educativo y profesional. Entre los más populares se encuentran la Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Bienestar para Adultos Mayores, Fertilizantes para el Bienestar, Salud Casa por Casa y la Beca Rita Cetina.

De todos estos programas sociales destaca uno que es considerado como vitalicio, ya que se entrega de por vida y sin un límite de tiempo, no como otros que sólo puedes recibir durante una cantidad determinada de años.

En un comunicado, las autoridades encargadas señalaron qué Pensión Bienestar es vitalicia y cuánto da de pago, el cual no cambia de monto, ya que siempre se entrega la misma cantidad; además, indicaron quiénes pueden pedirla y qué requisitos deben cumplir.

¿Cuál es la Pensión Bienestar vitalicia?

La Pensión Bienestar que es vitalicia es la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, así lo dieron a conocer las autoridades a través de un comunicado en la página oficial de los Programas para el Bienestar.

De acuerdo con la información compartida, esta Pensión Bienestar vitalicia se otorga a todos las personas que viven en la República Mexicana y que nacieron en el país; actualmente, dicho programa social cubre a más de 12 millones de derechohabientes.

Requisitos para solicitar la Pensión Bienestar vitalicia

Los requisitos que piden las autoridades para poder registrarse a la Pensión Bienestar Adultos Mayores que es vitalicia son los siguientes:

-Tener 65 años o más cumplidos dentro del bimestre de incorporación.

-Ser mexicano o mexicana por nacimiento o naturalización con domicilio actual en la República Mexicana.

-Acta de nacimiento.

-Documento de identificación vigente: INE, Inapam, pasaporte u otros documentos expedidos por alguna autoridad que acrediten identidad.

-CURP.

-Comprobante de domicilio reciente o constancia de residencia de la autoridad local.

-Formato Único de Bienestar.

Monto de pago de la Pensión Bienestar vitalicia

A partir de los 65 años, sin importar su condición social o género, se les entrega a los adultos mayores un apoyo es bimestral correspondiente a $6,200 pesos.

¿Cuándo me puedo registrar para la Pensión de adultos mayores 2025?

Aún no se comparten las fechas de registro para la Pensión Bienestar Adultos Mayores, aunque se espera que las inscripciones se lleven a cabo este mes de agosto, ya que las autoridades del Bienestar informaron que los registros para nuevos beneficiarios se realizarían cada dos meses y el último fue en junio. Los adultos mayores continúan a la espera de que Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar, proporcione información sobre el atraso de las inscripciones y la nueva fecha de convocatoria.