¿Recibes algún apoyo económico por parte de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar? Si es así, es muy importante que te enteres sobre el cambio que hizo dicha dependencia a los apoyos para estudiantes. ¿Desaparecen las Becas Benito Juárez? Los encargados de dicha ayuda a alumnos informaron sobre una modificación, por lo que hicieron un llamado a los beneficiarios para que se mantengan al tanto.
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar gestiona tres de los apoyos económicos para estudiantes más importantes que actualmente se entregan: la Beca Universal Rita Cetina, la Beca Benito Juárez para Educación Media Superior y la Beca Benito Juárez para Educación Superior.
Además, da a conocer los procesos de registro a las becas para estudiantes de todo México, a la par que comparte los montos y fechas de pago, para que los padres de familia y estudiantes estén al día con dicha información.
En un comunicado, la coordinación informó que realizará una transformación a las Becas Benito Juárez, el cual se aplicó desde este mes; las autoridades precisaron que es importante que los beneficiarios se enteren de este cambio para evitar caer en información falsa y fraudes.
¿Qué cambio hizo el gobierno bienestar en las Becas Benito Juárez?
De acuerdo con lo señalado por las autoridades, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ya no se llamará así; cambiaron el nombre debido a que comienzan “una nueva etapa en la que reafirmamos nuestro compromiso de convertirnos en el mejor sistema de becas del país, para que ninguna niña, niño, adolescente o joven abandone sus estudios por falta de recursos; porque creemos que la educación es un derecho, no un privilegio y porque sabemos que el bienestar de cada estudiante es el futuro de México”.
Bienestar modifica el nombre de las Becas Benito Juárez: así se llamará ahora
De ahora en adelante “la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se transforma y, a partir de ahora, se llamará: "Becas Bienestar”, informaron las autoridades. “Este cambio de nombre e identidad refleja el compromiso que compartimos con millones de estudiantes en el país para garantizar que tengan acceso a una beca que transforme su vida y les permita alcanzar sus sueños”, aseveraron.
¿Qué tipo de becas hay en Bienestar?
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, ahora llamada Becas Bienestar, tiene tres tipos de becas que brindan los siguientes pagos:
-Beca Rita Cetina: $1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos por cada estudiante extra.
-Beca Benito Juárez Educación Media Superior: $1,900 pesos bimestrales.
-Beca Benito Juárez Educación Superior: $5,800 pesos bimestrales.
¿Cómo checar las becas del bienestar?
Para revisar cada uno de los apoyos puedes checarlos en la página: www.gob.mx/becasbenitojuarez. En caso de que quieras revisar el estatus de tu beca puedes hacerlo en este enlace del buscador.
