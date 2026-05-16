Una vez más Elon Musk se encuentra en el centro de la polémica y en esta ocasión se debe a las opiniones y críticas que hizo sobre la elección de Christopher Nolan, quien decidió que Lupita Nyong'o interpretara a Helena de Troya en su próxima película “La Odisea”. El dueño de X, antes Twitter, hizo una serie de comentarios entre estos, uno en el que cuestionó la belleza de la actriz nacida en la Ciudad de México.

Miles de internuautas se fueron en contra de Elon Musk después de que hiciera público lo que piensa sobre la elección del elenco de la esperada película de Nolan, “La Odisea”, la cual se estrenará el próximo 17 de julio.

Las declaraciones que hizo el director de Tesla rápidamente se viralizaron debido a que miles de usuarios las consideraron polémicas y ofensivas. El escándalo llegó hasta Hollywood y fue el actor Alec Baldwin quien salió en defensa de Lupita Nyong’o, al decir: “Querido Elon… pero ella SÍ es la mujer más bella del mundo…”, en el pie de una foto que compartió en su perfil de Instagram.

¿Qué dijo Elon Musk sobre Lupita Nyong'o?

La polémica comenzó después de que Elon Musk reaccionara públicamente a comentarios y debates relacionados con el casting y la representación cinematográfica de la obra clásica “La Odisea”.

Musk compartió en su cuenta de X la publicación de Matt Walsh, quien escribió: “Nadie en el planeta piensa realmente que Lupita Nyong’o sea ‘la mujer más bella del mundo’ (...) Christopher Nolan sabe que lo llamarían racista si le diera el papel de ‘la mujer más bella’ a una mujer blanca. Nolan tiene talento técnico, pero es un cobarde. Tiene demasiado miedo de hacer algo que desafíe, aunque sea mínimamente, el espíritu de la época”. A estas palabras, el millonario mostró estar de acuerdo y escribió: “Cierto”.

Not one person on the planet actually thinks that Lupita Nyong’o is “the most beautiful woman in the world.” But Christopher Nolan knows that he would be called racist if he gave “the most beautiful woman” role to a white woman. Nolan is technically talented but a coward. Too… pic.twitter.com/wwzF9RkrWI — Matt Walsh (@MattWalshBlog) May 12, 2026

Posteriormente, reiteró su rechazo sobre la decisión del elenco y de la elección de Lupita Nyong’o con el siguiente mensaje que lanzó en su red social: “Chris Nolan profanó la Odisea para que fuera elegible para un Premio de la Academia”.

Usuarios en redes interpretaron sus palabras como críticas hacia decisiones de inclusión dentro de la industria del entretenimiento. En las últimas horas, Elon Musk ha seguido señalando a Nolan y compartiendo mensajes y publicaciones para mostrar su descontento. Hasta el momento, Lupita Nyong’o no se ha pronunciado al respecto.