Elon Musk se hizo viral en redes sociales durante su reciente estadía en China, misma que realizó como parte de la delegación estadounidense que acompaña a Donald Trump en su visita de Estado a dicho país.

En redes sociales circulan videos del hombre más rico del mundo haciendo muecas extrañas y gestos de cansancio mientras otros empresarios, y políticos estadounidenses y chinos se acercan a él para pedirle fotos y saludos en medio de un banquete de Estado.

Las imágenes en cuestión muestran a Tim Cook, ceo de Apple, y otros directivos empresariales fotografiándose con Musk, mientras éste hace muecas caricaturescas y resoplidos de agotamiento.

Luego de que dichos hombres se alejan, el dueño de Tesla borra su sonrisa y pone un rostro más serio e indiferente mientras sigue comiendo del banquete que tenía enfrente. Un video más muestra a Musk cerrando los ojos mientras un líder chino se acerca para pedirle una foto.

Pero estos no fueron los únicos momentos virales del hombre más rico del mundo. En una foto grupal con políticos y líderes empresariales de ambas naciones, el dueño de Tesla y SpaceX fue captado usando su teléfono celular para intentar tomar una fotografía de su entorno como si se tratara de una visita turística hecha por primera vez.

Sus seguidores en redes sociales tomaron con humor dichas imágenes, señalando que Elon puede ser multimillonario y llevar una vida de total poder, pero en el extranjero se siente y se ve como un turista más impresionado con lo que ve: “Nada más impresiona más a Elon Musk que China”, apuntó un usuario en X.

“Elon realmente convirtió un banquete formal en un meme. Las expresiones faciales de Elon merecen su propia base de fans en este punto. Todos vinieron por diplomacia, Elon vino a robarse todo el protagonismo con una sola reacción tonta”, apuntó otro usuario.

I'm providing a more authentic, live version😄👏China welcomes you pic.twitter.com/NbZ2eWLsYR — 觉一 · iEarth (@iEarth432) May 14, 2026

Por su parte, algunos internautas no estuvieron de acuerdo con que el empresario se comportara de tal manera ni que hiciera muecas “raras” siendo parte de la delegación de Estados Unidos en una visita de Estado.

“Fue absolutamente ridículo e innecesario que un delegado o representante de una nación se comporte de una manera tan horrenda”, apuntó un usuario y agregó que el comportamiento de Musk sólo exhibió su “disgusto por los chinos”, haciendo referencia al gesto del empresario en el que cierra los ojos.

La delegación de Donald Trump en China fue compuesta por varios empresarios de alto perfil en Estados Unidos como Musk, Tim Cook y Jensen Huang de Nvidia, así como su hijo Eric Trump y su esposa Lara, además de políticos como Marco Rubio, secretario de estado, y Pete Hegseth, secretario de guerra.

Elon Musk was spotted with his son X during President Trump’s summit in China. pic.twitter.com/tBqbAHubhQ — DogeDesigner (@cb_doge) May 14, 2026

Elon Musk no sólo viajó con políticos y hombres de negocios, sino que llevó consigo a su hijo X Æ A-12, quien también estuvo presente en reuniones con líderes chinos en Pekín.

El niño, de 5 años, fue captado vistiendo ropa típica china en el Gran Salón del Pueblo, un edificio chino gubernamental que suele recibir a líderes mundiales.

Mientras padre e hijo protagonizaban momentos juntos, Donald Trump y el presidente Xi Jinping iniciaron reuniones clave para debatir temas que involucran a Estados Unidos y China en cuestiones de política, tecnología y comercio, además de la guerra en Irán y la disputa en Taiwán. La gira de la delegación estadounidense en territorio chino concluirá este viernes.