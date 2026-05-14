La presidenta de la región de Madrid, la conservadora Isabel Díaz Ayuso, acusó este jueves a la izquierda española y mexicana de estar "retorciendo la Historia de España en México", y apostilló: "México no existió hasta que llegaron los españoles".

En una intervención en el pleno de la Asamblea regional de Madrid, contestó a las críticas de la oposición a su viaje mexicano, que interrumpió anticipadamente denunciando un "clima de boicot" del que acusó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del que ha responsabilizado igualmente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Ayuso desata las risas con su ignorancia en la Asamblea de Madrid:



“México no existió hasta que llegaron los españoles”.



Para esto ha quedado la presidenta de la Comunidad de Madrid: para ser un bufón, un payaso, una broma. pic.twitter.com/d7ZiA6RTE1 — Mario (@PiedrafitaMario) May 14, 2026

"Pregúntenle (a la presidenta mexicana) cuál es el pasado de México antes de que nos uniéramos en mestizaje", dijo la jefa del Ejecutivo regional madrileño en alusión a un ' tzompantli ' o muro de cráneos maya que se excavó en Ciudad de México.

Díaz Ayuso consideró que "a lo mejor habrá que empezar a pedir disculpas por tanta mentira y por tanto agravio para vivir de la pobreza, que es lo que hace siempre el comunismo", para que la gente "esté podrida" y solo albergue "desconfianza" y "emociones negativas", y no tenga "ni fe ni nación ni historia ni familia ni propiedad".

La presidenta madrileña defendió que fue a México a "trabajar", al igual que hacen otros dirigentes territoriales en sus viajes institucionales, con el valor añadido, en este caso, de que "el 98 % de la inversión mexicana que llega a España viene directamente a Madrid".

"Si nuestro viaje no está justificado, no les cuento el de los presidentes autonómicos socialistas; como a nadie les importa, pues no pasa nada", destacó.

Este mismo jueves, en una entrevista en EsRadio, había afirmado que el Gobierno español "promovió" un "boicot" a su viaje institucional a México y que Sheinbaum recibió "desde España" la orden de "Reviéntale el viaje".

La mandataria madrileña en principio iba a estar en México desde el domingo 3 hasta el martes 12 de mayo pero, el viernes 8 anunció la cancelación anticipada de la gira aludiendo a un "clima de boicot" por parte del Ejecutivo mexicano y que, según apunta ahora, "organizó" el propio Sánchez.