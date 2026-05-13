Una exempleada de BBVA fue arrestada por las autoridades de Santiago, en Nuevo León, luego de presuntamente haber defraudado a varios derechohabientes adultos mayores de edad con montos millonarios. ¿Qué sucedió?

De acuerdo con los informes, la mujer fue detenida en el municipio de Santiago tras ser acusada por desviar millones de pesos de cuentas de clientes a través de movimientos bancarios vinculados a fondos de inversión.

La investigación en contra de la sospechosa, identificada como Griselda ‘N’, comenzó luego de que se denunciara un desfalco de 12 millones de pesos de la cuenta de ahorro de un cliente, residente del municipio de Allende, Nuevo León.

A raíz de dicho reporte, las autoridades encontraron que la sospechosa se dedicaba a hacer fraudes bancarios, aprovechando su posición en la institución bancaria, a base de engaños con movimientos financieros no autorizados en las cuentas de víctimas que solían ser adultos mayores.

NO TE PIERDAS: Bella Thorne arrasa el internet con lencería traslúcida tras cambio de imagen

De acuerdo con un reporte hecho por el fiscal del estado de Nuevo León, Javier Enrique Flores, se está llevando a cabo las investigaciones por los 12 millones y por un caso nuevo en el que se enuncia un fraude de 300 mil pesos de diferente víctima.

Hasta el momento no se sabe cuántas personas fueron afectadas ni cuánto dinero desvió más allá de dichos montos reportados.

Según ha trascendido, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León iniciaron las investigaciones pertinentes para encontrar otras posibles víctimas de la exempleada y darle resolución al caso.