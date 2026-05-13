Con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Canadá se prepara para recibir a miles de aficionados de todo el mundo. Si planeas viajar para asistir a algún partido, es fundamental conocer los requisitos migratorios oficiales establecidos por el Gobierno de Canadá, ya que no existe un permiso especial exclusivo para el torneo.

A continuación, te explicamos de forma clara qué documentos necesitas, incluyendo visa, eTA y otros requisitos clave.

No existe una “visa del Mundial”

El primer punto importante es que no hay una visa especial para la Copa del Mundo. Los aficionados que viajen a Canadá lo harán como visitantes (turistas) y deberán cumplir con las reglas migratorias habituales.

Esto significa que necesitarás alguno de estos permisos:

Visa de visitante.

Autorización Electrónica de Viaje (eTA).

El tipo de documento dependerá de tu nacionalidad y de cómo viajes al país.

Visa vs eTA: ¿cuál necesitas?

1. Visa de visitante

Debes solicitar una visa de visitante si eres ciudadano de un país que requiere visa para entrar a Canadá, como México.

Características:

Se tramita antes del viaje .

. Puede requerir biométricos (huellas y fotografía).

Permite estancias temporales como turista (por ejemplo, para asistir a partidos).

2. eTA (Autorización Electrónica de Viaje)

La eTA es un permiso digital vinculado a tu pasaporte, necesario para ciertos viajeros que vuelan hacia Canadá.

Quién la necesita: Personas de países exentos de visa que viajan por vía aérea. Si eres mexicano y tienes una visa americana vigente, puedes aplicar por la eTA.

Datos clave:

Se solicita en línea.

Cuesta aproximadamente 7 dólares canadienses.

Puede aprobarse en minutos, aunque algunos casos tardan más.

Tiene vigencia de hasta 5 años o hasta que expire el pasaporte.

Algunos viajeros de países que normalmente requieren visa pueden ser elegibles para una eTA si cumplen condiciones específicas (por ejemplo, haber tenido visa canadiense en los últimos 10 años o contar con visa vigente de Estados Unidos).

Los ciudadanos de Estados Unidos generalmente no necesitan visa ni eTA, pero deben presentar identificación válida.

Documentos básicos que debes llevar

Además de la visa o eTA, las autoridades migratorias pueden solicitar otros documentos al llegar a Canadá:

Pasaporte vigente

Prueba de fondos económicos

Itinerario de viaje o boleto de regreso

Confirmación de alojamiento

Motivo del viaje (por ejemplo, asistir a partidos del Mundial).

El oficial de servicios fronterizos tiene la decisión final sobre si puedes entrar al país, incluso si tienes visa o eTA aprobadas.

Tener boletos no garantiza la entrada

Aunque tengas entradas para los partidos, esto no asegura que puedas ingresar a Canadá.

Del mismo modo, puedes solicitar visa o eTA sin tener boletos.

El Gobierno de Canadá recomienda tramitar tus documentos lo antes posible para evitar retrasos y no perderte el evento.

Esto es especialmente importante debido al alto volumen de viajeros esperado durante el torneo.

Verifica con anticipación si necesitas visa o eTA según tu país. Asegúrate de que tu pasaporte esté vigente durante todo el viaje. Lleva documentación que respalde tu estancia y evita intermediarios fraudulentos: nadie puede garantizar la aprobación de tu permiso.

Para asistir al Mundial 2026 en Canadá como aficionado, necesitarás cumplir con los requisitos migratorios estándar: visa o eTA, pasaporte vigente y documentos de viaje. Prepararte con tiempo será clave para disfrutar del torneo sin contratiempos.