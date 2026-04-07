El Gobierno de Québec, en coordinación con empresas de la construcción, ha abierto una convocatoria para reclutar a trabajadores mexicanos especializados en la industria de la construcción. Esta iniciativa representa una oportunidad laboral internacional para quienes buscan estabilidad, crecimiento profesional y una mejor calidad de vida en Canadá.

Québec: un destino atractivo para trabajar y vivir

Québec se ha consolidado como una de las provincias canadienses más atractivas para trabajadores extranjeros gracias a su alto nivel de vida, seguridad, multiculturalidad y un entorno social inclusivo. Además, su cercanía geográfica con México y afinidad cultural con América Latina hacen que la adaptación sea más sencilla para los mexicanos que buscan una experiencia laboral en el extranjero.

La actual convocatoria forma parte de una estrategia para cubrir la creciente demanda de mano de obra en el sector de la construcción, considerado prioritario para el desarrollo económico de la región.

¿Quién puede participar en la convocatoria?

La búsqueda está dirigida a profesionales y técnicos del ramo de la construcción. Las vacantes disponibles estarán abiertas para postulación hasta el 23 de abril de 2026 y corresponden a los siguientes puestos:

Técnico o técnica en refrigeración (CNP 72402).

Soldador o soldadora de alta presión y tuberías (CNP 72106).

Mecánico o mecánica industrial (CNP 72400).

Fontanero o plomero (CNP 72301).

Techador o techadora de tejas de asfalto (CNP 73110).

Pintor o pintora (CNP 72301).

Auxiliar de construcción (CNP 75110).

Las personas interesadas pueden consultar los detalles específicos de cada vacante y enviar su postulación directamente a través del portal oficial: https://offres.journeesquebec.gouv.qc.ca/PublicationOffres/?secteur=Construction .

Requisitos para postular a los empleos de construcción en Québec

Para participar en el proceso de selección, es necesario cumplir con los siguientes requisitos generales:

Carrera técnica o bachillerato finalizado.

Experiencia laboral de entre 1 y 8 años, según el puesto.

Conocimiento básico de francés (preferentemente).

Quienes no dominen el idioma francés aún pueden postularse, ya que el Ministerio de la Inmigración, de la Francización y de la Integración de Québec (MIFI) ofrecerá cursos de francés a los candidatos seleccionados.

Proceso de selección y entrevistas

Se recomienda que las candidaturas estén redactadas en francés para aumentar las posibilidades de ser convocado a entrevista. Si el perfil del aspirante es elegido, recibirá una invitación para una entrevista de trabajo virtual, la cual deberá confirmar antes del 30 de abril.

Las entrevistas contarán con el apoyo de intérpretes y se brindará toda la información necesaria sobre el desarrollo del proceso y las condiciones del empleo.

Sesiones informativas para candidatos interesados

Además del proceso de postulación, los aspirantes pueden registrarse en sesiones informativas virtuales, donde recibirán orientación detallada sobre cómo aplicar, resolver dudas y conocer a fondo esta iniciativa.

El calendario de sesiones y el formulario de inscripción están disponibles en: https://live.eventtia.com/es/webinairesconstructionamlat .

Los trabajadores extranjeros seleccionados contarán con las mismas condiciones laborales que los trabajadores locales, se trata de empleos temporales y no existe un límite de edad para postular.