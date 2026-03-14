El Gobierno de Canadá anunció una nueva medida temporal que hará más sencillo para ciertos trabajadores extranjeros en Quebec avanzar hacia la residencia permanente. La iniciativa busca apoyar la economía local, retener talento calificado y dar mayor estabilidad a quienes ya viven y trabajan en la provincia.

Según el Ministerio de Inmigración Refugiados y Ciudadanía (IRCC), el objetivo es “restablecer el control de nuestro sistema de inmigración, al tiempo que atrae y retiene a aquellos que poseen las habilidades y la experiencia necesarias para impulsar nuestro crecimiento económico”.

El anuncio fue dado por el Honorable Joël Lightbound, en representación de la Ministra de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía, Lena Metlege Diab.

La nueva medida permitirá que trabajadores extranjeros elegibles obtengan un permiso de trabajo específico para su empleador bajo el Programa de Movilidad Internacional. Este permiso tendrá una vigencia de hasta 12 meses adicionales, lo que les permitirá conservar su empleo mientras Quebec revisa si califican para el Certificado de Selección de Quebec.

“Esto les permitirá seguir trabajando para su empleador actual hasta por 12 meses más. De esta manera, el Gobierno de Quebec tendrá tiempo para revisar su elegibilidad para el Certificado de Selección de Quebec antes de que soliciten la residencia permanente.”

Esta medida solo aplica para personas que hayan recibido una invitación oficial de Quebec para presentar una Demande de Sélection Permanente .

Las autoridades federales reconocen que muchos de los trabajadores afectados ya son parte activa de la sociedad canadiense. Por ello, agilizar su transición no solo beneficia al individuo, sino a la economía del país.

“Muchos de estos trabajadores calificados llevan un tiempo considerable en Canadá, trabajan y se han convertido en miembros valiosos de sus comunidades”, anotan.

La Ministra Lena Metlege Diab destacó que la medida busca fortalecer la economía canadiense asegurando la permanencia del talento necesario: “Para impulsar la economía canadiense, necesitamos que los trabajadores cualificados de sectores clave permanezcan en el país para que puedan seguir contribuyendo al desarrollo de sus comunidades”.

Por su parte, Joël Lightbound subrayó que esta acción conjunta con Quebec facilitará la transición de estatus migratorio: “La medida que anunciamos hoy es una herramienta estratégica que le dará a Quebec más tiempo para planificar la transición de la inmigración temporal a la residencia permanente.”

¿Quiénes califican?

Los requisitos principales establecidos en el comunicado son:

Haber recibido una invitación de Quebec para presentar una Solicitud de Selección Permanente (DSP).

Tener (o haber tenido recientemente) un permiso de trabajo específico para un empleador bajo el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporaleso el Programa de Movilidad Internacional.

Que dicho permiso tenga fecha de vencimiento entre hoy y el 31 de diciembre de 2026.

Presentar la solicitud en el sitio web de IRCC antes del 31 de diciembre de 2026.

Se recomienda solicitar antes del vencimiento del permiso actual para evitar interrupciones laborales.

Además, los solicitantes se beneficiarán de procesamiento acelerado.

Medidas para el trabajo rural

El gobierno federal también implementará acciones para apoyar a las provincias y territorios con déficit de mano de obra rural. Entre el 1 de abril de 2026 y el 31 de marzo de 2027, los empleadores rurales podrán incrementar la proporción de trabajadores extranjeros temporales de bajos salarios de 10 % a 15 %.

Todo esto forma parte del compromiso canadiense de reducir la población temporal a menos del 5 % de la población total para finales de 2027.

El Plan de Niveles de Inmigración 2026–2028 busca estabilizar la llegada de nuevos residentes, priorizando a quienes ya se encuentran en Canadá y contribuyen a su economía. Como parte de este plan, el gobierno se comprometió a acelerar la transición de hasta 33,000 titulares de permisos de trabajo a la residencia permanente entre 2026 y 2027.