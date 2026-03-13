Obtener la Green Card es uno de los pasos más importantes para quienes desean vivir legalmente en Estados Unidos. Este documento permite trabajar, acceder a beneficios migratorios y, eventualmente, solicitar la ciudadanía. Sin embargo, miles de solicitantes ven frustrado su proceso debido a errores, omisiones o situaciones personales que activan causales de inadmisibilidad.

Aunque cada caso es distinto y siempre debe consultarse a un abogado especializado, existen patrones frecuentes que explican por qué tantas solicitudes son rechazadas. A continuación, se presentan las razones más comunes basadas en las pautas generales del Código de Estados Unidos §1182, aplicables a quienes solicitan la residencia por medio de un familiar, empleo, refugio o la lotería de diversidad.

1. Ser considerado “carga pública”

Una de las principales causas de inadmisibilidad es haber recibido beneficios públicos en Estados Unidos antes o durante el proceso migratorio. Entre estos apoyos se encuentran:

Medicaid.

Cupones de alimentos SNAP.

Subsidios de vivienda.

La ley establece que un inmigrante puede ser catalogado como carga pública si recibe uno o más beneficios públicos designados durante más de 12 meses dentro de un período de 36 meses. Importante: si en un mismo mes recibe dos beneficios, eso se contabiliza como dos meses, acelerando el límite.

No obstante, existen excepciones: las reglas de carga pública no aplican a mujeres embarazadas, menores de edad ni solicitantes de asilo.

2. Enfermedades transmisibles de importancia para la salud pública

Quienes padecen ciertas enfermedades transmisibles pueden ser declarados inadmisibles. Entre las condiciones mencionadas se encuentran:

Gonorrea.

Sífilis.

Tuberculosis activa.

Estas enfermedades se consideran un riesgo para la salud pública y exigen tratamiento o resolución antes de avanzar en el proceso migratorio.

3. Delitos que implican depravación moral

Estados Unidos rechaza solicitudes de personas que hayan cometido “crímenes que involucren depravación moral”, es decir, delitos que van en contra de los valores fundamentales de la sociedad. Sin embargo, podría existir una excepción si:

El delito fue cometido antes de los 18 años.

La sentencia fue cumplida y cerrada.

4. Violaciones o conspiración para violar leyes estadounidenses

Toda persona que haya infringido o conspirado para infringir leyes o regulaciones de Estados Unidos puede ser considerada inadmisible. Este punto abarca una amplia gama de delitos y es evaluado caso por caso.

5. Historial criminal grave o acumulación de delitos

La ley también niega la residencia a quienes:

Han sido condenados por dos o más delitos.

Han cumplido más de cinco años de confinamiento en total.

Entre los delitos más graves que automáticamente provocan inadmisibilidad se encuentran:

Trata de personas.

Lavado de dinero.

Delitos políticos graves.

Violaciones.

Homicidios.

Genocidio.

6. Participación en tráfico de drogas o consumo de sustancias prohibidas

Cualquier persona que haya sido cómplice, asistente u operador en actividades relacionadas con tráfico de drogas puede ser rechazada. Asimismo, quienes padecen adicción a drogas o sustancias prohibidas incluidas en la Controlled Substances Act también pueden perder la oportunidad de obtener su Green Card.

7. Mentir o cometer fraude en la solicitud

Este es uno de los errores más comunes y, a la vez, más evitables. La residencia puede ser negada si el solicitante:

Proporciona información falsa.

Oculta datos relevantes.

Usurpa la identidad de otra persona.

Comete fraude matrimonial.

Presenta documentos alterados.

Cualquier irregularidad en la información presentada es motivo suficiente para invalidar el proceso completo.

8. Motivos de seguridad nacional

Estados Unidos mantiene una estricta política de seguridad. Se niega la Green Card si el solicitante está relacionado con:

Terrorismo.

Sabotaje.

Espionaje.

Ataques con armas químicas, biológicas o nucleares.

Membresía en partidos totalitarios.

Este tipo de causal se analiza con especial rigor.

9. Haber ayudado a otra persona a entrar ilegalmente a Estados Unidos

El acto de facilitar o asistir en la entrada indocumentada de otra persona también es un motivo directo de inadmisibilidad. Incluso si no hubo un beneficio personal, la participación en el hecho puede cerrar las puertas a la residencia permanente.

Obtener la Green Card de Estados Unidos es un proceso complejo en el que intervienen factores migratorios, legales, económicos y de seguridad. Aunque muchos solicitantes cumplen con los requisitos básicos, errores como mentir en la solicitud, tener antecedentes criminales, haber recibido beneficios públicos o participar en actividades prohibidas pueden arruinar el proceso.

La residencia permanente es más que un permiso: es la puerta hacia una vida estable y la oportunidad, a futuro, de solicitar la ciudadanía estadounidense. Por eso, conocer estas causas de inadmisibilidad es clave para no arriesgar un sueño por un error evitable.