La administración Trump anunció la suspensión inmediata del programa de visas de diversidad, conocido popularmente como la Lotería de Visas, que cada año otorgaba hasta 50,000 tarjetas de residencia permanente (Green Cards) a inmigrantes de países con baja tasa de migración hacia Estados Unidos.

La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien explicó que la decisión responde a preocupaciones de seguridad nacional tras el reciente tiroteo en la Universidad de Brown y el asesinato de un profesor del MIT. El presunto responsable, Claudio Manuel Neves Valente, habría ingresado al país en 2017 mediante este programa.

“Este individuo atroz nunca debió haber entrado en nuestro país”, declaró Noem en la red social X. “Por orden del presidente Trump, estoy instruyendo al USCIS a suspender el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”.

¿Qué implica la suspensión?

El Departamento de Estado actualizó su guía el 23 de diciembre de 2025, indicando que todas las emisiones de visas de diversidad quedan suspendidas con vigencia inmediata.

Aunque los solicitantes podrán seguir presentando solicitudes y asistir a entrevistas, no se emitirán nuevas visas DV hasta que concluya la revisión del programa.

No habrá excepciones a esta medida, y las visas ya emitidas no serán revocadas.

El objetivo, según el comunicado oficial, es reforzar los protocolos de verificación de antecedentes y garantizar que los beneficiarios no representen riesgos para la seguridad nacional.

¿Qué es la Lotería de Visas?

Creado en 1990, el programa de Visas de Diversidad buscaba promover la inmigración desde países con baja representación en Estados Unidos.

Cada año, hasta 50,000 personas eran seleccionadas al azar para obtener la residencia permanente, siempre que cumplieran requisitos como tener educación secundaria completa o experiencia laboral calificada.

¿Quiénes podían participar?

El sorteo excluye a países que han enviado más de 50,000 inmigrantes en los últimos cinco años. Por ello, México no es elegible, aunque ciudadanos mexicanos podían participar si su cónyuge o padres provenían de países habilitados.