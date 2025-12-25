El 2026 llega con nuevas oportunidades para viajar, y si tu destino es Estados Unidos, necesitarás tramitar la visa americana de turista, conocida como categoría B1/B2. Este documento es indispensable para quienes planean visitar el país por motivos turísticos o de negocios.

¿Cuál será el costo de la visa en 2026?

Hasta el momento no hay una cifra oficial, pero todo indica que el precio se mantendrá igual que en 2025: $185 dólares por la solicitud en 2026. Es importante aclarar que este pago no garantiza la aprobación de la visa; la decisión final la toma un oficial consular después de una entrevista en la que evaluará tu situación financiera, datos personales e intenciones de viaje.

Nuevos cargos adicionales por envío

Una novedad para este año es que, además del costo de la solicitud, los solicitantes deberán cubrir un cargo extra por el envío del documento. Antes, los $185 dólares incluían todo el proceso, pero ahora se aplicarán estas tarifas:

$400 pesos mexicanos si deseas recibir la visa en tu domicilio.

si deseas recibir la visa en tu domicilio. $320 pesos mexicanos si prefieres recogerla en una sucursal de DHL.

si prefieres recogerla en una sucursal de DHL. Sin costo adicional si la recoges en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS).

Este cobro solo aplica si tu visa es aprobada y enviada.

Formas de pago actualizadas

Desde el 14 de julio de 2025, la Embajada de Estados Unidos en México actualizó las opciones para pagar la solicitud:

En efectivo en Scotiabank o BanBajío.

Transferencia electrónica SPEI desde cualquier banco hacia BanBajío, una opción más práctica que evita filas y se habilita al agendar tu cita.

Recuerda que Banamex ya no está autorizado para recibir pagos.

¿Se aplicará el impuesto de $250 dólares?

En 2025 circuló la propuesta de aumentar el costo de la visa a $435 dólares, sumando un impuesto extra de $250 dólares. Aunque este cambio no se implementó, la medida ya fue aprobada y podría aplicarse en cualquier momento. Por ello, se recomienda estar pendiente de las cuentas oficiales de la Embajada, Consulados y el Departamento de Estado.

Entrevistas obligatorias para todos

Otra modificación importante: todos los solicitantes de visa de no inmigrante deberán acudir a una entrevista presencial, incluyendo:

Menores de 14 años.

Adultos mayores de 79 años.

Esto significa que si obtuviste tu visa cuando eras menor de edad o adulto mayor, ya no podrás renovarla automáticamente; será obligatorio pasar por una entrevista consular.