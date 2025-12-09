Tramitar la visa americana de turista por primera vez se ha convertido en toda una odisea por los retrasos en las citas en CAS y consulados.

No hay ninguna ciudad con citas disponibles en 2025 y mientras más avanzan las semanas, las fechas más próximas se sitúan en el año 2026 y 2027.

De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas para Visas del Departamento de Estado de Estados Unidos, la ciudad donde se puede tramitar más rápido la visa americana por primera vez es Nogales con fecha más próxima del 15 de abril de 2026.

¿Cuándo hay citas para tramitar la visa por primera vez?

Ciudad Juárez: 12 de marzo de 2027.

Guadalajara: 5 de noviembre de 2026.

Hermosillo: 13 de agosto de 2026.

Matamoros: 20 de agosto de 2026.

Mérida: 4 de agosto de 2026.

Ciudad de México: 9 de abril de 2026.

Monterrey: 2 de diciembre de 2026.

Nogales: 15 de abril de 2026.

Nuevo Laredo: 10 de julio de 2026.

Tijuana: 28 de mayo de 2026.

Los mexicanos pueden tramitar la visa americana en el consulado de su preferencia. No hay nada que te impida ser de Ciudad de México y hacer el trámite en Nuevo Laredo o Mérida.

Si no hay citas disponibles para trámites de primera vez en tu consulado, te recomendamos entrar cada semana o cada quincena a revisar si hay nuevas fechas que puedas agendar.

Algunas personas logran reprogramar sus citas en CAS y consulado para que sean más cercanas, pero debes estar muy pendiente de las fechas que se liberan en https://ais.usvisa-info.com/.

¿Qué se necesita para tramitar la visa americana por primera vez?

1) Pasaporte mexicano vigente

Tener un pasaporte vigente es esencial para cualquier mexicano que desea tramitar la visa. Si aún no lo tienes, debes tramitarlo antes de iniciar el llenado de solicitudes para la visa, pues es fundamental anotar tu número de pasaporte en el formulario DS-160 y presentar la libreta en el CAS y en tu entrevista con un oficial consular.

Consulta este enlace para conocer los pasos para tramitar el pasaporte mexicano.

2) DS-160 y un pago equivalente a 185 dólares

El primer paso para obtener la visa de turista es llenar la solicitud DS-160 en la página https://ceac.state.gov/genniv/. Al finalizar, se obtiene un código de barras para identificar y dar seguimiento a la solicitud.

Después debes entrar a https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ y crear un perfil donde ingresarás el folio. Una vez hecho, te llegará un aviso por e-mail de que un nuevo usuario fue creado. Sigue el flujo de la página hasta obtener las instrucciones para realizar el pago.

Deberás pagar un monto equivalente a los $185 dólares por tu solicitud de visa. Este pago no garantiza la entrega de la visa.

Lleva tu comprobante de pago a tu cita en el CAS y en la Embajada o Consulado.

3) Requisitos en el CAS

El CAS es el Centro de Atención al Solicitante. Deberás agendar una cita en https://ais.usvisa-info.com/es-mx/niv/ para que te tomen tu fotografía y datos biométricos. Preséntate con los siguientes documentos.

1) Pasaporte mexicano vigente para viajar a Estados Unidos.

2) La página de confirmación de la forma DS-160.

3) Hoja de confirmación de la cita impresa.

4) En la sede de CDMX puedes entrar con tu celular apagado o no llevarlo. Los dispositivos USB, encendedores u objetos que puedan usarse como armas están prohibidos. Un oficial te revisará al entrar.

4) Requisitos en la entrevista

El día de tu entrevista, debes presentarte en la embajada o consulado que te corresponde. Únicamente necesitarás presentar la confirmación impresa del formulario DS-160 y tu pasaporte mexicano vigente.

Sin embargo, es recomendable que también lleves impresa tu confirmación de cita con instrucciones y el comprobante de recibo de pago. Está prohibido entrar con celulares o cualquier otro dispositivo electrónico.

5) Lazos que te unan a México

Durante la entrevista, los oficiales quieren que demuestres que regresarás a México después de tu viaje y que no te quedarás a trabajar o vivir en Estados Unidos (Sección 214 (b) del INA).

Consideran que los lazos que te unen a México son el trabajo, la familia y los estudios.

“Al realizar entrevistas de visa, los funcionarios consulares examinan cada solicitud individualmente y consideran las circunstancias, los planes de viaje, los recursos financieros y los vínculos del solicitante que se encuentran fuera de los Estados Unidos, lo que garantizará la salida del solicitante después de una visita temporal”, señalan.

Por lo tanto, es mucho más probable que te otorguen una visa si cuentas con un empleo fijo o si estás estudiando.

6) Documentos opcionales

El oficial consular únicamente te pedirá tu confirmación de formulario DS-160 y el pasaporte al momento de la entrevista.

Si la sesión de preguntas se complica y te pide comprobar que regresarás a México después de tu viaje o que tienes recursos económicos para sustentar los gastos, puedes presentar otros documentos probatorios.

Demuestra arraigo una constancia laboral porque indica que tienes un empleo estable en México al cual volver. Presenta una carta o constancia de estudiante (firmada por tu institución) si aún estudias.

Son prueba de solvencia económica documentos como comprobantes de recibos de pago, estados de cuenta y comprobantes de devolución de impuestos.

Es muy probable que no necesites presentarlos, pero son una medida preventiva.