El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que, a partir del 15 de diciembre, ampliará el requisito de revisión de presencia en línea para solicitantes de ciertas visas. Esto incluye a quienes soliciten la visa de trabajo H-1B y sus dependientes con visa H-4, además de estudiantes y visitantes de intercambio que ya estaban sujetos a este control.

“A partir del 15 de diciembre, el Departamento ampliará el requisito de revisión de presencia en línea para todos los solicitantes de visas H-1B y sus dependientes, además de los estudiantes y visitantes de intercambio que ya están sujetos a esta revisión. Para facilitar esta verificación, se indica a todos los solicitantes de visas de no inmigrante H-1B y sus dependientes (H-4), F, M y J que configuren la privacidad de sus perfiles en redes sociales como ‘públicos’”, señala el comunicado del Departamento de Estado.

¿Por qué se revisarán las redes sociales?

El objetivo es reforzar la “seguridad nacional y pública”, de acuerdo con las autoridades. “El Departamento de Estado utiliza toda la información disponible en la evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes inadmisibles en Estados Unidos, incluyendo a aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o pública. Cada adjudicación de visa es una decisión de seguridad nacional. Una visa estadounidense es un privilegio, no un derecho”, señalan.

Esto significa que los perfiles en redes sociales serán parte del análisis integral que ya incluye antecedentes, entrevistas y verificación documental.

¿Qué son las visas H-1B y H-4?

Visa H-1B

La visa H-1B es una visa de no inmigrante que permite a empleadores en Estados Unidos contratar temporalmente a trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas. Estas ocupaciones requieren la aplicación teórica y práctica de conocimientos altamente especializados y, como mínimo, un título universitario o equivalente en un campo específico.

Entre los campos más comunes están: ingeniería, matemáticas, ciencias físicas, medicina, tecnología, arquitectura y derecho. El programa está sujeto a una cantidad máxima anual (65,000 visas regulares y 20,000 adicionales para personas con grado avanzado).

Visa H-4

La visa H-4 está destinada a familiares dependientes (cónyuge e hijos solteros menores de 21 años) de titulares de visas H, principalmente H-1B. Esta visa permite que los dependientes residan legalmente en Estados Unidos mientras dure la visa principal.

Los titulares de H-4 no pueden trabajar, salvo que cumplan ciertos requisitos para obtener un permiso de empleo (EAD), pero sí pueden estudiar y viajar libremente dentro y fuera del país.

¿Qué deben hacer los solicitantes ante este cambio?

Configurar sus redes sociales como públicas antes de la entrevista consular.

Declarar todas las cuentas utilizadas en los últimos cinco años en el formulario DS-160.

Mantener coherencia entre la información declarada y lo que aparece en redes sociales.

Esta medida marca un endurecimiento en los controles migratorios para visas de trabajo especializado y sus dependientes. Si planeas solicitar una visa H-1B o H-4, asegúrate de revisar tus perfiles en redes sociales y cumplir con las nuevas disposiciones.