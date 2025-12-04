TE RECOMENDAMOS
La doble nacionalidad ha sido, durante años, una ventaja para miles de personas que comparten vínculos con Estados Unidos y otro país, como México. Sin embargo, hay políticos que quieren que esta realidad cambie.
Un senador republicano, Bernie Moreno, ha propuesto una legislación que busca eliminar la doble ciudadanía y exigir una “lealtad exclusiva” a Estados Unidos.
De aprobarse, cualquier ciudadano estadounidense con otra nacionalidad tendría que elegir entre ambos países, y quienes soliciten una ciudadanía extranjera en el futuro tendrían que renunciar a la estadounidense.
Moreno, nacido en Colombia y ahora ciudadano estadounidense, afirma que ser estadounidense es “todo o nada”. Actualmente, la ley permite tener doble nacionalidad sin exigir renunciar a una de ellas, pero esta propuesta podría modificar esa libertad.
¿Qué es la doble nacionalidad y por qué es importante?
La doble nacionalidad significa que una persona es nacional de dos países al mismo tiempo. Esto ocurre por nacimiento, matrimonio o naturalización. En el caso de México y Estados Unidos, es común que hijos de mexicanos nacidos en territorio estadounidense tengan ambas nacionalidades.
Hoy en día, es legal mantener la ciudadanía estadounidense y la de otro país, aunque implica cumplir con las leyes y obligaciones de ambos territorios.
Beneficios de tener doble nacionalidad
Contar con doble nacionalidad ofrece ventajas significativas:
Viajar sin visa entre ambos países, usando solo el pasaporte correspondiente.
Trabajar y vivir legalmente en ambos territorios sin permisos especiales.
Acceso a educación, salud pública y pensiones en los dos países.
Derechos de propiedad y residencia en ambos lugares.
Protección consular en caso de emergencias.
Si una de tus nacionalidades es la estadounidense, además obtienes derechos exclusivos:
Viajar con pasaporte estadounidense sin restricciones de tiempo.
Derecho a votar y aspirar a cargos públicos.
Posibilidad de trabajar en el gobierno y participar en jurados.
Solicitar ciudadanía para hijos menores.
Acceso a becas y fondos gubernamentales.
Permanecer en Estados Unidos sin temor a deportación.
Obligaciones que implica la ciudadanía estadounidense
No todo son beneficios; también hay responsabilidades:
Respetar y obedecer las leyes federales, estatales y locales.
Pagar impuestos de manera honesta y puntual.
Participar en el proceso democrático y servir en jurados.
Defender la Constitución y, si es necesario, al país.
Por ahora, la doble nacionalidad sigue siendo legal, pero este debate abre la puerta a cambios que podrían impactar a cientos de miles de ciudadanos.
