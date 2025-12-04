La doble nacionalidad ha sido, durante años, una ventaja para miles de personas que comparten vínculos con Estados Unidos y otro país, como México. Sin embargo, hay políticos que quieren que esta realidad cambie.

Un senador republicano, Bernie Moreno, ha propuesto una legislación que busca eliminar la doble ciudadanía y exigir una “lealtad exclusiva” a Estados Unidos.

De aprobarse, cualquier ciudadano estadounidense con otra nacionalidad tendría que elegir entre ambos países, y quienes soliciten una ciudadanía extranjera en el futuro tendrían que renunciar a la estadounidense.

Moreno, nacido en Colombia y ahora ciudadano estadounidense, afirma que ser estadounidense es “todo o nada”. Actualmente, la ley permite tener doble nacionalidad sin exigir renunciar a una de ellas, pero esta propuesta podría modificar esa libertad.

¿Qué es la doble nacionalidad y por qué es importante?

La doble nacionalidad significa que una persona es nacional de dos países al mismo tiempo. Esto ocurre por nacimiento, matrimonio o naturalización. En el caso de México y Estados Unidos, es común que hijos de mexicanos nacidos en territorio estadounidense tengan ambas nacionalidades.

Hoy en día, es legal mantener la ciudadanía estadounidense y la de otro país, aunque implica cumplir con las leyes y obligaciones de ambos territorios.

Beneficios de tener doble nacionalidad

Contar con doble nacionalidad ofrece ventajas significativas:

Viajar sin visa entre ambos países, usando solo el pasaporte correspondiente.

Trabajar y vivir legalmente en ambos territorios sin permisos especiales.

Acceso a educación, salud pública y pensiones en los dos países.

Derechos de propiedad y residencia en ambos lugares.

Protección consular en caso de emergencias.

Si una de tus nacionalidades es la estadounidense, además obtienes derechos exclusivos:

Viajar con pasaporte estadounidense sin restricciones de tiempo.

Derecho a votar y aspirar a cargos públicos.

Posibilidad de trabajar en el gobierno y participar en jurados.

Solicitar ciudadanía para hijos menores.

Acceso a becas y fondos gubernamentales.

Permanecer en Estados Unidos sin temor a deportación.

Obligaciones que implica la ciudadanía estadounidense

No todo son beneficios; también hay responsabilidades:

Respetar y obedecer las leyes federales, estatales y locales.

Pagar impuestos de manera honesta y puntual.

Participar en el proceso democrático y servir en jurados.

Defender la Constitución y, si es necesario, al país.

Por ahora, la doble nacionalidad sigue siendo legal, pero este debate abre la puerta a cambios que podrían impactar a cientos de miles de ciudadanos.