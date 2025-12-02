El Gobierno de México dio un paso importante hacia la modernización de trámites migratorios. Desde el 26 de noviembre de 2025, el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM) que viajan al extranjero estará disponible en versión digital, lo que permitirá agilizar tu proceso antes de abordar un vuelo.

¿Qué es el FEM digital y para qué sirve?

El FEM es un requisito para las personas mexicanas que salen del país hacia el extranjero. Hasta ahora, este documento se llenaba en papel, pero con la nueva modalidad digital, podrás completarlo desde tu celular y descargar el comprobante para presentarlo en el aeropuerto.

¿Dónde se puede llenar el formato digital?

El formulario está disponible en el sitio oficial: https://www.inm.gob.mx/fem/ .

También puedes acceder mediante códigos QR colocados en carteles dentro de los aeropuertos internacionales.

¡Buenas noticias para quienes viajan al extranjero! 🌎✈️



¿Qué se busca con el nuevo formato digital?

Agilidad en el proceso: Evita filas y reduce tiempos en el aeropuerto.

Precarga automática de datos: Si tienes cuenta Llave MX, tus datos personales se llenarán automáticamente. Si no, selecciona la opción “Iniciar formulario sin Llave MX”.

Comodidad: Puedes completarlo desde tu celular, tablet o computadora.

Descarga inmediata: Una vez llenado, podrás descargar el comprobante digital para mostrarlo antes de abordar.

¿Qué información solicita el FEM digital?

El formulario pide los mismos datos que el formato físico:

Nombre completo y datos personales (precargados si usas Llave MX).

Información del vuelo: aerolínea, número de vuelo.

Tipo y número de documento de identificación.

País de destino final.

Motivo del viaje.

Además, si viajas con más personas al mismo destino, el sistema guarda la información del vuelo para evitar repetir datos.

¿El formato físico desaparece?

Por ahora, ambos formatos estarán disponibles durante un periodo de transición. Si lo prefieres, podrás seguir llenando el formulario en papel, aunque la meta es reemplazarlo por completo con la versión digital.

De enero a octubre de 2025, el INM registró 3.9 millones de salidas, de las cuales 95% fueron por vía aérea. Digitalizar este trámite mejora la experiencia de los viajeros.

Si planeas viajar al extranjero, llena tu Formato Estadístico para Mexicanos en línea antes de llegar al aeropuerto. Es rápido, seguro y te ahorrará tiempo.