¿Ya tienes tu tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM)? Si aún no has sacado este importante documento, te contamos cuáles son los requisitos actualizados, la edad exacta confirmada para tramitarla en diciembre y si tienes que renovarla; antes de que acabe el año, obtén esta credencial y disfruta de todos los beneficios que ofrece.

Uno de los apoyos más solicitados y buscados por los mexicanos es el de la credencial INAPAM; a través de esta tarjeta las personas pueden acceder a varios descuentos en tiendas, restaurantes, servicios y productos, lo que la convierte en una credencial que muchos desean.

Pero una cosa es cierta: no todos la pueden tramitar ya que se necesita cumplir con varios requisitos, entre estos la edad solicitada; si no cuentas con dicho requerimiento, es imposible acceder a todas las ventajas, incluido el poder recibir aguinaldo mediante su programa de Vinculación Productiva.

Ahora que comenzará diciembre, junta tus papeles y reúne todos los requisitos para que vayas a tramitarla; te decimos en dónde puedes hacerlo fácil y rápido para que te la entreguen de inmediato.

Requisitos para sacar la tarjeta INAPAM en diciembre 2025

Estos son los documentos que debes presentar para sacar tu credencial:

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte vigente, cedula profesional, cartilla militar, carta de identidad emitida por la delegación o municipio donde reside).

CURP actualizado.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses (recibos de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre de quien solicita la credencial).

Teléfono de contacto de emergencia.

1 fotografía reciente, tamaño infantil, blanco y negro o a color, en papel fotográfico y con fondo blanco, de frente, sin lentes, ni gorra.

¿Cuántos años debes tener para la tarjeta INAPAM diciembre 2025?

Las autoridades han señalado que debes tener 60 años cumplidos para poder obtener la tarjeta INAPAM. A partir de dicha edad, tendrás acceso a todos los beneficios que ofrece.

¿Dónde tramitar la tarjeta del INAPAM en diciembre?

Para sacar tu credencial INAPAM, dirígete a un módulo de dicha dependencia, el que esté más cerca de tu domicilio; aquí puedes consultar su ubicación.

¿Cuánto dinero te da el INAPAM?

Es importante que sepas que la tarjeta del INAPAM no da dinero, únicamente descuentos y facilidades para obtener productos y servicios.

¿Cómo recibir dinero de INAPAM?

La única forma con la que puedes recibir dinero a través del INAPAM es si te das de alta en su programa de Vinculación Productiva, el cual permite que los adultos mayores se integren a empleos ajustados a sus capacidades; en dicho lugar será la empresa o los patrones quienes le den un sueldo a la persona.