A casi tres meses de que falleciera el actor James Van Der Beek, se ha reportado que su exesposa, Heather McComb, acaba de casarse con el también actor Scott Michael Campbell.

De acuerdo con una publicación que ella misma realizó en redes sociales, sus segundas nupcias ocurrieron en Montana junto a sus amigos y familiares cercanos. Esto es lo que se sabe de la boda:

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A través de Instagram, McComb contó que se había casado con Campbell, quien actuó en Secreto en la Montaña y Duro de matar: Un Buen Día Para Morir, el sábado pasado, rodeados de las “personas que más amamos en el mundo”.

Junto a varias fotografías del enlace, Heather escribió: “Ayer, bajo el pacto de Dios, mi hermosa hermana, @essence_says , nos casó oficialmente rodeados de las personas que más amamos en el mundo, en nuestra ciudad favorita, Missoula, Montana”, escribió McComb. “Nuestros corazones están llenos de amor y nos sentimos profundamente conmovidos por todo lo que nos rodeaba. Dios es tan bueno”.

“Gracias a toda nuestra familia y amigos que viajaron desde todo el país para estar con nosotros. ¡Gracias, Jesús, el que abre caminos y hace milagros!. Todos ustedes hicieron que fuera un fin de semana tan especial y verdaderamente mágico que jamás olvidaremos. Estamos aquí agradecidos por todas las bendiciones que hemos recibido”, agregó.

Heather estuvo casada con Van Der Beek entre 2003 y 2010; tras su divorcio, el actor de Dawson’s Creek contrajo matrimonio con su segunda esposa Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos y a quien dejó viuda en febrero pasado tras una larga lucha contra el cáncer colorrectal.

El actor falleció a los 48 años después de haber sido diagnosticado en 2023; en su momento, James le dijo a People que afrontaba sus últimos días de vida “en privado (...) con el apoyo de mi increíble familia”.

De acuerdo con los informes, la celebridad falleció en Austin, Texas, a donde se mudó para criar a sus seis hijos lejos de la atención mediática.

Tras la muerte del actor, McCombs volvió al foco mediático al dedicarle un homenaje a través de redes sociales y un mensaje en el que expresó su tristeza y su pésame a la familia Van Der Beek.

“Siento una profunda tristeza, sobre todo, por su increíble esposa Kimberly, sus preciosos hijos y su maravillosa familia (...) James era un alma hermosa, llena de luz, amor, talento, profundidad, sensibilidad, conocimiento y un profundo amor a Dios que se reflejaba en él”, señaló.

Y agregó más adelante en el mensaje: “Brillaba con intensidad, pero a la vez era humilde y humano. Siempre buscando, siempre creciendo, siempre profundizando, siempre persiguiendo cosas fuera de su zona de confort”.