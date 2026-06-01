Bella Thorne acaparó las miradas en redes sociales con una publicación que rápidamente se llenó de elogios. La actriz y cantante compartió una galería de fotos en Instagram con un motivo muy especial: celebrar el cumpleaños de su prometido. Sin embargo, más allá del mensaje romántico, lo que realmente captó la atención fue el impactante look que eligió para la ocasión.

En las imágenes, Bella aparece luciendo un ajustado vestido negro que resalta su figura. La prenda destaca por su diseño con encaje en la parte superior y un cuello cruzado que aporta un toque distintivo. Además, el vestido incluye mangas.

Para completar su outfit, la artista optó por unas sandalias a juego y aretes dorados. Con esta publicación, Bella Thorne no solo celebró un momento personal importante, sino que también deslumbró a sus seguidores.

Bella Thorne es actriz, pero ahora también productora. Además, se le ve frecuentemente acompañada de su prometido, el productor Mark Emms. Se conocieron en Ibiza en la fiesta de cumpleaños de Cara Delevingne en 2022 y él le propuso matrimonio en mayo de 2023.

Para cerrar el 2025, la estrella escribió: “Este año fue muy duro, de maneras que no he mencionado. Trabajar lejos de casa, además de todo lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal, me afectó profundamente”

“Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa”, añadió.

Recientemente, la actriz también criticó el uso de Ozempic por reforzar estándares de belleza inalcanzables. “No me he sentido bien con mi cuerpo por un tiempo, especialmente con todos tomando Ozempic”.

Bella acusó que el uso generalizado del medicamento en Hollywood “está estableciendo todos estos locos estándares de belleza que nadie puede mantener a menos que tome Ozempic”.

Enumeró los ejercicios que ha estado haciendo para mantenerse en forma sin el medicamento: “He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma. Finalmente me siento bien. Así que Ozempic, puedes... largarte”.

Bella Thorne y Mark Emms se comprometieron en el verano de 2023. En una entrevista que la actriz le dio a Vogue dijo que su encuentro fue “amor a primera vista… Como el sol salió”.

El romance entre ambas celebridades surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo, poco antes de casarse.

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