La actriz Bella Thorne presumió su figura curvilínea ataviada en un diminuto bikini negro. La estrella, de 28 años de edad, se grabó cantando y bailando mientras disfrutaba de la vista del océano desde un yate.

Bella Thorne deslumbró con el traje de baño de dos piezas. También usó un crucifijo en el cuello y se divirtió con un sombrero. Lució su rostro sin maquillaje y mostró su amplia sonrisa.

La estrella viajó acompañada de su prometido, el productor Mark Emms, con quien está en una relación desde 2022. Él le propuso matrimonio en mayo de 2023.

El video sale a la luz luego de que realizara una publicación en Instagram que conmovió a sus seguidores: “Este año fue muy duro, de maneras que no he mencionado. Trabajar lejos de casa, además de todo lo que sucedía entre bastidores en mi vida personal, me afectó profundamente”

“Agradecida por una semana con mi amor para respirar y sentirme yo misma de nuevo. Y solo un recordatorio: internet nunca muestra la imagen completa”, añadió.

Recientemente, la actriz también criticó el uso de Ozempic por reforzar estándares de belleza inalcanzables. “No me he sentido bien con mi cuerpo por un tiempo, especialmente con todos tomando Ozempic”.

Bella acusó que el uso generalizado del medicamento en Hollywood “está estableciendo todos estos locos estándares de belleza que nadie puede mantener a menos que tome Ozempic”.

Enumeró los ejercicios que ha estado haciendo para mantenerse en forma sin el medicamento: “He nadado todos los días y he sudado todo lo posible, he caminado por todos lados y finalmente me siento bien conmigo misma. Finalmente me siento bien. Así que Ozempic, puedes... largarte”.

Bella Thorne y Mark Emms se comprometieron en el verano de 2023, tras un año de haberse conocido en una fiesta organizada por Cara Delevingne. En una entrevista que la actriz le dio a Vogue dijo que su encuentro fue “amor a primera vista… Como el sol salió”.

El romance entre ambas celebridades surgió poco después de que ella rompiera su compromiso con el cantante y actor italiano Benjamin Mascolo, poco antes de casarse.