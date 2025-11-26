Luego de los señalamientos contra la familia Derbez por mantenerse activa en redes sociales tras revelarse la muerte de la mamá de Aislinn, Gabriela Michel de 65 años, Vadhir exigió respeto al luto de su hermana y puso un alto a las especulaciones.

"Es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estas 'apoyando'. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería ", sentenció el cantante en sus redes sociales.

"Como sociedad urge tener más tacto con estos temas cuando se trata de lo que vemos en redes sociales", agregó.

Aislinn Derbez recibe apoyo privado de su familia pese a reclamos en internet

Aunado a ello, en entrevista de medios, Vadhir Derbez nuevamente reflexionó sobre la reacción de la gente ante la ausencia de una foto o postura de una figura pública en plataformas digitales cuando atraviesa un momento difícil como su hermana mayor.

" Es super inconsciente porque en el momento en que esto me pase a mí, qué horror tener que agarrar el celular, porque lo vi con mi hermana tener que estar viendo que pones para que la gente tenga algo de empatía", comentó el hijo de la segunda pareja de Eugenio Derbez.

Vadhir posteó una foto con su hermana para expresar su cariño y enviar una fuerte reflexión a los cibernautas, la cual fue compartida por sus hermanos, su papá y por Alessandra.

El cantante de "Morrito" en dicho mensaje también escribió que al revelarse la muerte de la mamá de Aislinn muchos cibernautas, al igual que a su padre, los criticaron porque sus redes estuvieron activas.

"Me han llegado una cantidad de mensajes en los stories que ya tenía ayer, sobre lo insensible que soy, y como no estoy apoyando a mi hermana en estos momentos. Cuando claro que estuve ahí físicamente con ella. (Sólo no lo publiqué) ".

Foto: Capturas de pantalla / Instagram

Muerte de Gabriela Michel desata hate hacia la familia Derbez

Cabe destacar que Eugenio Derbez recibió una ola de críticas y señalamientos de ser "insensible" con la muerte de su expareja, Gabriela Michel, luego de que al momento de la noticia, él estuviera en medio de la gala de los premios Emmy acompañado por su esposa Alessandra Rosaldo.

En medio del hate que le cayó al comediante, posteriormente algunos cibernautas encontraron la declaración que Derbez dio a una televisora mexicana mientras caminaba por la alfombra de los premios donde lamentaba el hecho y aseguró haberse comunicado con Aislinn.

Pese a la confusión en redes, Eugenio Derbez luego de la gala en la que incluso compartió una sesión de fotos con Alessandra subió una foto en la que aparece abrazando a su hija en la que le expresa su cariño.

A esto se sumó, la cantante de Sentidos Opuestos publicando una foto de Gabriela Michel expresando su pesar.

Por su parte, su hermano José Eduardo, hijo de Victoria Ruffo, se ha mantenido al margen del tema.

¿Qué dijo Mauricio Ochmann sobre la muerte de la abuela de su hija?

Cabe recordar que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann no sólo estuvieron casados por un par de años también tiene una hija llamada Kai, de 7 años de edad.

Pese a su rompimiento amoroso, los actores han demostrado tener una buena relación familiar y ahora, ante la muerte de la actriz de doblaje, Mauricio se limitó a publicar en sus redes el mensaje con el que Aislinn había confirmado el deceso.

Hay que mencionar que el actor siempre se ha mostrado hermético en cuanto a dar detalles íntimos sobre su vida personal.