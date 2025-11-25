A cinco días de ganar Miss Universo 2025, Fátima Bosch salió nuevamente a defenderse de quienes la descalifican y a reportar que desde entonces ha recibido mensajes de odio, insultos y ataques en sus redes sociales.

"Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito", escribió la tabasqueña en sus historias en Instagram como parte de su denuncia pública de la violencia digital de la que está siendo víctima.

"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados ", dijo.

En el marco del 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, Fátima Bosch compartió algunos mensajes para reflexionar sobre el tema, incluso un violentómetro, usado para visualizar el grado de violencia al que una mujer puede estar expuesta en su vida cotidiana, y aprovechó la coyuntura para exhibir a sus atacantes en redes.

¿Qué mensajes de odio y amenazas recibió Fátima Bosch como Miss Universo 2025?

Miss Universo compartió parte de los mensajes de odio e insultos que algunas personas le mandaron en los últimos días donde la atacan por "comprar la corona" e incluso le escriben que debería amanecer muerta.

Otros respondieron sus posteos del Día Naranja asegurando que tiene "que soportar" la violencia digital que se está generando.

Pese a la ola de ataques, Fátima Bosch no se dejó intimidad y respondió con un fuerte aviso para sus seguidores, detractores y víctimas de violencia.

"Hoy quiero convertir esta experiencia en un mensaje: la violencia hacia las mujeres no siempre aparece en forma de golpes. A veces aparece en palabras, odio digital, burlas, campañas para destruir nuestra dignidad".

Mensajes de Fátima Bosch en Instagram

¿Qué acusaciones hizo Omar Harfouch sobre presuntas irregularidades en Miss Universo 2025?

Asimismo, Bosch hizo alusión a la polémica desatada tras las acusaciones de Omar Harfouch, jurado de Miss Universo que renunció días antes del certamen tras reportar que fue testigo de algunas irregularidades para la elección de las finalistas.

El empresario también afirmó, sin presentar pruebas, que Bernardo Bosch, papá de Miss México, habría hecho negocios con Raúl Rocha, dueño del certamen, lo que habría sido el factor principal para que la tabasqueña resultara triunfadora el pasado 20 de noviembre.

Al respecto, Fátima Bosch declaró: " A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza ".

"No estamos aquí para cumplir expectativas ajenas, estamos para transformar el mundo", sentenció.

Asimismo, la nueva Miss Universo se comprometió a usar su corona y la plataforma que con ella tiene a su disposición visibilizar a las víctimas de violencia.