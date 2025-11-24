El exjurado de Miss Universo 2025, Omar Harfouch, quien reportó presuntas irregularidades en la elección de la ganadora de la corona de este año, reforzó su campaña para desprestigiar a la mexicana Fátima Bosch, además exigió su renuncia y la de Raúl Rocha, copropietario del certamen.

Ahora en sus redes sociales abrió una encuesta en la que pide a los cibernautas fingir ser jurado en la gran final y elegir a la ganadora del certamen, celebrado el pasado 20 de noviembre en Tailandia.

Esto junto con el comentario insistente de sobre que, para la elección de las finalistas, el resto de las reinas de belleza fueron excluidas de manera arbitraria.

"Por favor, voten: Si estuvieran en el jurado en mi lugar, ¿a quién habrían elegido? (a)- Miss México o (b) - ¿Miss Tailandia? Sabiendo que 106 países fueron injustamente excluidos por la organización de Miss Universo".

Entre las opciones con las que confronta el reinado de Fátima Bosch está:

Miss Filipinas, Ahtisa Manalo

Miss Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé

Miss Venezuela, Stephany Abasali

Miss Tailandia, Praveenar Singh

Harfouch exige renuncia de Fátima Bosch

En medio de sus más recientes revelaciones entre las que el empresario señaló que Bernardo Bosch, papá de Miss México, y Raúl Rocha, dueño mayoritario de Miss Universo, presuntamente eran socios comerciales, y que Rocha lo habría presionado para votar por Fátima, Omar Harfouch también publicó una serie de exigencias para esclarecer la posible corrupción en la premiación de este año.

Entre las que pide:

" La pronta renuncia de Miss México tras los lazos financieros y políticos confirmados entre su familia y la Organización Miss Universo " La renuncia de Raúl Rocha Creación de un nuevo comité para transparentar el proceso de selección de las participantes Con la renuncia de Fátima Bosch extender el reinado de Miss Universo 2024, Victoria Kj ær Theilvig, un año más, para asentar las bases de una nueva forma de organizar el certamen de belleza "Una investigación completa sobre la venta de la Organización de Miss Universo a Puerto Rico, incluyendo la revisión de si los acuerdos escritos o verbales firmados con socios puertorriqueños implican cualquier plan potencial para una mayor manipulación en la competencia del próximo año"

Cabe recordar que un día después de que la tabasqueña fuera coronada en Tailandia, Harfouch anunció que este hecho habría confirmado sus revelaciones sobre su triunfo las cuales fueron grabadas un día antes del certamen.

Aseguró que eso confirmaba que la balanza ya estaba inclinada a favor de México días antes de que terminara el concurso, por lo que presentaría una demanda formal contra el organizador de Miss Universo con la finalidad de "buscar justicia" para el resto de las participantes, a quienes señala no tuvieron oportunidad de competir por la corona.