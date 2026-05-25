El brote de ébola en la República Democrática del Congo mantiene en alerta a las autoridades sanitarias internacionales debido al rápido aumento de casos, su expansión hacia zonas fronterizas y la poca disponibilidad de tratamiento y vacunas.

La enfermedad, causada por la cepa Bundibugyo del virus del ébola, fue declarada por la Organización Mundial de Salud (OMS) como una “emergencia de salud pública de interés internacional”, con un “riesgo muy alto” de infección, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional.

La situación preocupa especialmente porque esta variante del virus no cuenta con una vacuna ni tratamiento específico aprobado, lo que obliga a reforzar medidas como el aislamiento de pacientes, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la OMS, la relevancia mundial del brote radica en que el ébola sigue siendo una de las enfermedades infecciosas más letales y su detección tardía puede favorecer la propagación transfronteriza.

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En torno a los comentarios sobre el riesgo que significa y las posibilidades de que el brote de la cepa Bundibugyo desate una pandemia, Francisco Moreno Sánchez, médico internista e infectólogo en México, ha destacado tres razones por las que el ébola es una enfermedad peligrosa, incluso más que el covid-19.

Según apunta el experto del Centro Médico ABC, estas son las razones por las que el brote de ébola actual es peligroso y debería estar recibiendo más atención y originando protocolos sanitarios de alto nivel, en especial ahora que se llevará a cabo el Mundial de la FIFA 2026 en México, Canadá y Estados Unidos:

El 100 por ciento de los pacientes infectados de ébola requieren hospitalización en comparación con el 3 por ciento durante la pandemia de covid-19 en “su per época”

Se estima que la tasa de mortalidad del ébola va del 30 al 50 por ciento, según la OMS; con el covid fue de 0.3 por ciento

El tiempo de incubación del virus y del tiempo requerido de aislamiento es de hasta 21 días; para el covid es de 5 a 7 días en promedio

Aunque la OMS considera que el riesgo global aún es bajo, ya se confirmaron casos relacionados en Uganda y expertos advierten que contener el virus en esta etapa es clave para evitar una emergencia mayor y reforzar la preparación sanitaria internacional.

De acuerdo con una actualización hecha por Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, hasta el momento se contabilizan 101 casos confirmados en República Democrática del Congo y 10 muertes ; asimismo, hay al menos 900 casos posibles y hasta 220 muertes sospechosas.

Moreno Sánchez recomienda que los gobiernos deben “actuar ahora” para evitar que las consecuencias del brote escalen de nivel: “Cerrar fronteras a la zona de riesgo” es la clave a nivel regional para evitar que se propague entre viajeros. “Estados Unidos ya lo hizo, ¿qué esperamos para hacerlo aquí?”, apuntó el experto.

3 razones por las que el #ebola es peligroso

1. El 100% de los pacientes infectados requieren hospitalización. En la peor época de #COVID19 el 3% requirieron hospital. Aun así hubo saturación hospitalaria.

2. La tasa de mortalidad con el #ebola es del 30 al 50%. Con #COVID19 fue… — Dr Francisco Moreno Sánchez (@DrPacoMoreno1) May 24, 2026

Hasta el momento en México, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene considerada la implementación de un protocolo sanitario para evitar contagios en el país, previo al inicio del Mundial 2026 en la Ciudad de México.

Según comentó hoy en su mañanera, “tiene que haber medidas sanitarias que se trabajen con el país de origen, porque evidentemente si hay un problema de una enfermedad contagiosa, hay que tomar medidas de filtros sanitarios que garanticen que no van a contagiar en México”.

Y agregó: “Son medidas epidemiológicas, filtros sanitarios que se tienen que seguir y ahí el secretario de Salud está muy atento a que esto pueda ocurrir así”. El secretario de salud, David Kershenobich, detallará los planes sanitarios que se estarían implementando en México.