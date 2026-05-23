Sólo unos días después de que Meghan y Harry celebrarán su aniversario de bodas número 8 surge información que podría revelar la tensión y los problemas que viven en su matrimonio: salió a la luz que la exactriz considera que ella es más poderosa que su esposo y que podría ganar más dinero sin él. ¿Por qué piensa esto? Te contamos lo que se sabe.

Una vez más Meghan y Harry volvieron a dar de qué hablar luego de que salieran a la luz nuevos reportes que apuntan a una posible crisis en su relación. De acuerdo con versiones difundidas en medios internacionales, la duquesa de Sussex consideraría que tiene mayor poder mediático y comercial que Harry, e incluso que podría generar más ingresos por su cuenta.

“Su imagen como pareja no ha funcionado. Y Megan ahora se está preparando para independizarse, y ve este momento como una oportunidad para irrumpir en la escena mundial sin Harry”, explicó el experto en la realeza Rob Shuter durante su aparición en el podcast The Nerve de Maureen Callahan..

Shuter agregó: “Según me informan mis fuentes, Megan ha decidido que ahora cree que es más poderosa. Ganará más dinero actuando por su cuenta, no con él". Asimismo, el experto aseguró que “ella reconoce ahora que Harry es un problema”, aunque dijo “ella también es un problema. Todavía no ha llegado a ese punto, pero sabe que hay un problema con Harry".

Finalmente, Rob Shuter señaló que aunque Meghan quiera alejarse de su esposo para poder seguir creciendo profesionalmente, es complicado que lo logre: “Lo único que diré en su defensa, aunque es complicado porque no suelo defender a Meghan Markle, es que cada vez que está con Harry, sale a relucir todo el drama de la realeza (...) todo lo relacionado con él, su familia, su hermano y su padre. Por lo tanto, le es imposible desvincularse de esa historia”.

Recordemos que en días pasados Markle realizó un viaje a Ginebra para pronunciar un discurso sobre los peligros que enfrentan los jóvenes en las redes sociales y las plataformas digitales. Luciendo un elegante traje pantalón negro de Giorgio Armani y con el cabello recogido, Meghan se paró frente a una serie de paneles luminosos que mostraban los rostros de 50 niños que se suicidaron debido al acoso en línea. En este importante evento no la acompañó Harry.