Tener una visa de turista vigente no garantiza el ingreso a Estados Unidos. Al llegar a un aeropuerto o cruce fronterizo, todos los viajeros deben pasar por una entrevista con un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), quien determina si cumples con los requisitos para entrar al país.

Durante este proceso, el oficial puede hacer preguntas sobre el motivo del viaje, duración de la estancia, lugar de hospedaje, dinero disponible y fecha de regreso. También puede revisar tu historial migratorio y verificar que tu visita será únicamente temporal. Si todo está en orden, recibirás el acceso con una fecha límite para salir del país.

¿Qué significa que te “rompan” la visa?

En caso de encontrar irregularidades, el oficial tiene la facultad de cancelar tu visa en ese mismo momento, lo cual suele hacerse físicamente: cortándola, marcándola o rompiéndola para invalidarla.

Esto significa que tu visa deja de ser válida inmediatamente y ya no podrás ingresar a Estados Unidos con ese documento. Además, la cancelación quedará registrada en tu historial migratorio, lo que puede complicar futuros trámites.

Sin embargo, existe una excepción: si el oficial indica “CWOP (Cancelled Without Prejudice)”, la cancelación no tendrá consecuencias negativas graves para solicitudes futuras.

Principales razones por las que pueden cancelarte la visa

Existen diversas causas por las cuales el CBP puede anular tu visa al momento de ingresar. Entre las más comunes se encuentran:

Proporcionar información falsa durante la entrevista.

Permanecer en Estados Unidos más tiempo del permitido en visitas anteriores.

Intentar trabajar o realizar actividades con fines lucrativos con visa de turista.

Llevar artículos prohibidos como drogas, armas o explosivos.

No declarar cantidades superiores a 10,000 dólares en efectivo.

Utilizar carriles restringidos como SENTRI sin autorización.

Tener antecedentes de delitos o procesos legales pendientes.

Prestar tu visa a otra persona o declararte ciudadano estadounidense sin serlo.

Ayudar a otras personas a ingresar de forma ilegal.

Estas acciones son consideradas faltas graves y pueden derivar en la cancelación inmediata del documento.

¿Qué hacer si te cancelan la visa?

Si un oficial de CBP decide anular tu visa, lo primero que debes hacer es mantener la calma y respetar la decisión. Discutir o resistirse puede empeorar la situación.

En caso de considerar que la cancelación fue injustificada, puedes acudir al consulado mexicano más cercano para recibir orientación y apoyo. Sin embargo, es importante saber que la decisión final recae en las autoridades estadounidenses.

Para obtener una nueva visa, deberás iniciar el proceso desde cero. En algunos casos, será necesario solicitar un perdón migratorio, y un oficial consular evaluará nuevamente si cumples con los requisitos.

Sí, es posible que te “rompan” la visa al intentar entrar a Estados Unidos, y esto ocurre cuando el oficial detecta inconsistencias o incumplimientos de las leyes migratorias. Más allá del documento, lo más importante es demostrar que tu viaje es legítimo y temporal.

La clave para evitar problemas está en decir la verdad, respetar las condiciones de tu visa y cumplir con las normas migratorias. Un error en la frontera puede tener consecuencias inmediatas y afectar futuros intentos de ingreso al país.