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Renovar la es una de las opciones más buscadas por quienes ya han viajado a Estados Unidos y desean seguir haciéndolo sin enfrentar un proceso largo o complicado.

Sin embargo, una de las dudas más frecuentes para mayo de 2026 es cuántos días de espera existen actualmente para este tipo de renovación y si realmente el trámite es tan rápido como se espera.

La buena noticia es que las en México son inmediatas. En todas hay un día de espera.

  • Nogales: 1 día de espera.
  • Mérida: 1 día de espera.
  • Ciudad Juárez: 1 día de espera.
  • Matamoros: 1 día de espera.
  • Hermosillo: 1 día de espera.
  • Guadalajara: 1 día de espera.
  • Tijuana: 1 día de espera.
  • Nuevo Laredo: 1 día de espera.
  • Ciudad de México: 1 día de espera.
  • Monterrey: 1 día de espera.

Renovación sin entrevista: ¿quién califica?

El Departamento de Estado permite que algunos solicitantes renueven su visa sin presentarse físicamente ante un oficial consular. Esto aplica si:

  • Tu visa anterior era B1, B2 o B1/B2 con validez de 10 años.
  • Venció hace menos de 12 meses.
  • Tenías al menos 18 años cuando se emitió.
  • Solicitas desde tu país de nacionalidad o residencia.
  • Nunca se te ha negado una visa (o ya fue perdonada).
  • No tienes inelegibilidades aparentes.

Importante: Aunque cumplas con todos los requisitos, el consulado puede pedirte una entrevista en cualquier momento.

¿Cómo renovar la visa sin entrevista?

  • Llena el formulario DS-160 en https://ceac.state.gov.
  • Crea una cuenta en https://ais.usvisa-info.com y realiza el pago.
  • Agenda una cita en el CAS (Centro de Atención al Solicitante).
  • El sistema te indicará si calificas para la exención.
  • Si eres elegible, entrega tus documentos según las instrucciones.
  • Espera la notificación para recoger tu visa o recibirla por paquetería.

de que cumpla un año de expirada para aumentar las posibilidades de hacerlo sin entrevista. Si pasa más tiempo, deberás presentarte en persona.

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