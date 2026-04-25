La entrevista consular es el punto más importante del trámite para obtener la visa americana de turista B1/B2. Para muchos solicitantes, este momento genera estrés e incertidumbre, ya que en cuestión de minutos un oficial consular decide si la visa es aprobada o rechazada. Esta evaluación se basa en tu información personal, tus respuestas durante la entrevista y lo que previamente declaraste en el formulario DS-160.

Aunque no existe un método infalible que garantice el resultado, una buena preparación puede marcar la diferencia. A continuación, te compartimos una guía práctica con consejos clave que pueden ayudarte a enfrentar la entrevista con mayor seguridad y aumentar tus probabilidades de éxito.

Llega con tiempo suficiente

La puntualidad es fundamental. Lo ideal es presentarte al menos 30 minutos antes de tu cita. Planea con anticipación la ruta hacia la embajada o consulado, el tiempo de traslado y posibles retrasos. Si viajas desde otra ciudad, considera factores como el tráfico o demoras en el transporte.

Evita llevar objetos no permitidos

Por seguridad, no se permite el ingreso con memorias USB, dispositivos electrónicos, encendedores, alimentos o bebidas. Lleva únicamente lo indispensable: pasaporte, documentos, cartera y llaves. Aunque suele haber servicios de resguardo cercanos, lo mejor es no depender de ellos.

Elige una vestimenta adecuada

Si bien la ropa no define el resultado, la primera impresión sí cuenta. Opta por un atuendo formal y discreto: pantalón de vestir con camisa o blusa es suficiente. Evita ropa deportiva, demasiado casual o excesivamente elegante.

Saluda y responde en español

La entrevista se realiza en español. Un saludo sencillo como “buenos días” es suficiente para comenzar. No es recomendable responder en inglés si no lo dominas, ya que el oficial podría continuar la entrevista en ese idioma y complicarte el proceso.

Conoce bien tu formulario DS-160

El oficial consular basará sus preguntas en la información que proporcionaste en el DS-160, por lo que es esencial conocerlo y ser coherente. Si hubo algún cambio reciente —por ejemplo, antes estudiabas y ahora trabajas—, lleva documentos que lo respalden.

Sé preciso al dar detalles.

Responde de forma clara y directa. Por ejemplo:

¿A dónde viaja? A Orlando.

¿Qué hará ahí? Visitar parques temáticos.

¿Por qué y dónde se hospedará? Celebraré mi cumpleaños y me quedaré en el hotel X.

Evita respuestas ambiguas o contradictorias.

Si no tienes empleo, espera un poco

No contar con trabajo puede generar dudas sobre tu regreso a México. Si dependes económicamente de otra persona, lleva comprobantes de sus ingresos o empleo. Estudiantes, adultos mayores y amas de casa pueden obtener la visa si demuestran quién cubrirá los gastos y que existen razones claras para volver al país.

Lleva documentos de respaldo

Aunque generalmente solo te solicitarán tu pasaporte y la confirmación del DS-160, es recomendable llevar, por prevención:

Constancia laboral.

Carta de estudios.

Recibos de nómina.

Estados de cuenta.

Cédula profesional.

Es posible que no te los pidan, pero tenerlos a la mano te dará mayor seguridad.

Evita mencionar familiares sin estatus legal

Si tienes familiares en Estados Unidos con estatus migratorio regular, puedes mencionarlos si es necesario. Sin embargo, hablar de familiares indocumentados puede generar dudas sobre tus verdaderas intenciones de viaje.

Practica y responde de forma breve

No improvises ni extiendas tus respuestas. Practica con anticipación, siempre con base en tu DS-160. Las preguntas más comunes suelen ser:

¿A dónde viaja?

¿Por qué motivo?

¿Cuánto tiempo se quedará?

¿Dónde trabaja y cuánto gana?

¿Quién pagará el viaje?

Recuerda que la entrevista puede durar menos de dos minutos si todo está claro.

La entrevista para la visa americana B1/B2 no se trata de impresionar, sino de ser honesto, coherente y claro. Aunque no existe una garantía absoluta de aprobación, seguir estos consejos puede ayudarte a enfrentar el proceso con mayor confianza y a incrementar significativamente tus posibilidades de obtener la visa en el primer intento.