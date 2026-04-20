Viajar en avión ya no siempre incluye snacks gratuitos, sobre todo en tarifas básicas. Por eso, cada vez más pasajeros, en especial quienes vuelan por primera vez, se hacen la misma pregunta antes de pasar el filtro de seguridad: ¿puedo llevar mi propia comida en el avión? La buena noticia es que sí es posible, siempre que cumplas con ciertas reglas.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) permite llevar la mayoría de los alimentos en el equipaje de mano, aunque hace una distinción clave entre comida sólida y líquida. Conocer estas diferencias puede ahorrarte tiempo, contratiempos y el disgusto de tener que tirar tu comida en el aeropuerto.

Regla general: comida sólida sí, líquidos con restricciones

En términos generales, casi toda la comida sólida está permitida en el equipaje de mano. En cambio, los alimentos líquidos o semilíquidos deben cumplir la regla de los envases de máximo 100 mililitros y colocarse dentro de una bolsa transparente, como cualquier otro líquido.

Las prohibiciones son pocas, pero existen, especialmente en el caso de carne, mariscos o frutas y verduras frescas, dependiendo del estado y del país de procedencia del vuelo.

Alimentos que SÍ puedes llevar en tu equipaje de mano

Snacks permitidos

Puedes llevar sin problema:

Pan

Dulces

Cereales

Quesos sólidos

Chocolate sólido

Galletas y galletas saladas

Frutas secas

Chicles

Nueces y semillas

Estos alimentos no representan un riesgo y pasan fácilmente el control de seguridad.

Comidas preparadas

También están permitidos:

Carne, mariscos y verduras cocidos, siempre que no lleven líquidos.

Tartas y pasteles.

Pizza.

Sándwiches y tortas.

Son opciones prácticas para vuelos largos o con escalas.

Otros artículos aceptados.

Comida sólida para mascotas.

Sal y especias.

Bolsitas de té secas.

Sí puedes llevarlos, pero solo en envases menores a 100 ml

Aquí entra la parte más importante a tener en cuenta. Los siguientes alimentos están permitidos solo si van en recipientes de no más de 100 mililitros:

Bebidas alcohólicas.

Agua embotellada.

Quesos cremosos.

Chocolate líquido.

Café líquido.

Dips y untables.

Salsas.

Miel.

Hummus.

Helado.

Mermelada y jalea.

Jugos.

Aceites y vinagres.

Mantequilla.

Aderezos para ensaladas.

Refrescos.

Sopas.

Yogur

Si superan esa cantidad, deberán ir en el equipaje documentado.

Casos especiales que debes considerar

Frutas y verduras frescas

No todos los vuelos permiten transportarlas. La TSA advierte que los pasajeros que viajan desde Hawái, Puerto Rico o las Islas Vírgenes hacia Estados Unidos no pueden llevar la mayoría de frutas y verduras frescas, debido al riesgo de plagas que afecten la agricultura.

Carnes y mariscos frescos

Pueden transportarse solo si el hielo que los cubre está completamente congelado al pasar el control de seguridad. Si el hielo está derretido o hay líquido, no se permitirá su ingreso en el equipaje de mano.

Alimentos congelados

De nuevo, la clave es que el contenido esté totalmente congelado. Si hay líquido en el fondo del envase, será rechazado.

Langosta viva

Este es un caso muy específico. Algunas aerolíneas la permiten en cabina, pero debes consultar directamente con tu compañía aérea. En equipaje facturado es posible transportarla, siempre que vaya en un contenedor de plástico transparente y a prueba de derrames.

Lo que definitivamente NO puedes llevar

Bebidas alcohólicas con más de 70% de alcohol.

Comida enlatada en el equipaje de mano (se recomienda llevarla documentada, ya que puede incumplir la regla de los líquidos)

Si vas a llevar tu propia comida en el avión, opta por alimentos sólidos, bien empacados y fáciles de inspeccionar. Planearlo con anticipación no solo te ahorra dinero, también te garantiza un vuelo más cómodo… y sin hambre.