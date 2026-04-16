TE RECOMENDAMOS

Disney Destiny: el crucero donde héroes y villanos de Disney ‘cobran vida’ en el Caribe

Disney Destiny: el crucero donde héroes y villanos de Disney ‘cobran vida’ en el Caribe

Dallas-Fort Worth: Así se vivirá el Mundial 2026 en Texas con experiencias y actividades únicas

Dallas-Fort Worth: Así se vivirá el Mundial 2026 en Texas con experiencias y actividades únicas

Visa americana de turista: ¿Cómo demostrar que no te quedarás ilegalmente en Estados Unidos?

Visa americana de turista: ¿Cómo demostrar que no te quedarás ilegalmente en Estados Unidos?

Cómo y dónde agendar tu cita de renovación de visa americana en UN DÍA y SIN ENTREVISTA

Cómo y dónde agendar tu cita de renovación de visa americana en UN DÍA y SIN ENTREVISTA

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

Cómo solicitar un permiso para trabajar en Canadá desde México: Paso a paso en 2026

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

¿Quiénes pueden solicitar la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos? Guía básica

Si eres un o estás planeando por primera vez un viaje, ahora puedes usar la aplicación para buscar vuelos baratos, Skyscanner, con ChatGPT.

Seguro has usado la para crear memes, subirte a trends de Instagram, o simplemente para tener una conversación. Ahora usa herramienta para que armes tu plan para salir de viaje.

Cotiza un seguro de viaje para tus próximas vacaciones en este enlace

¿Cómo usar Skyscanner en ChatGPT?

Skyscanner propone a cualquier viajero usar su app dentro de ChatGPT para "planear un viaje mediante una conversación natural, con resultados en tiempo real".

Con sólo decirle a Chat “Skyscanner, encuéntrame el vuelo más barato a Nueva York en diciembre” te desplegará una lista de opciones".

¿Cómo bajar Skyscanner en ChatGPT?

A continuación, te mostramos cómo instalar esta app dentro de GPT.

  • Entras a CHATGPT: en la parte superior izquierda de tu celular da click en un logo de dos rayas.
  • En seguida se despliega una ventana en la que aparece la opción APLICACIONES.
Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner
  • Ya que lo elegiste, te manda a un listado de las apps que puedes usar dentro de CHATGPT, en el buscador escribes: SKYSCANNER.
  • Enseguida se despliega y eliges CONECTAR

Cotiza un seguro de viaje para tus próximas vacaciones en este enlace

Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner
  • Finalmente aparece la opción INICIAR CHAT
  • Listo, puedes empezar a consultarle de forma fácil y sencilla a ChatGPT basado en la información de la aplicación especializada.
Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner

En las respuestas que obtienes no sólo son datos en la web, son propuestas de precios, puntos de salida de acuerdo con tu petición.

Asimismo, te da las ligas de Skyscanner con precio de vuelos y fechas para que puedas consultar en la app sobre los datos que te resulten atractivos.

Foto: ChatGPT /Skyscanner
Foto: ChatGPT /Skyscanner

El lanzamiento de la unión de la IA con la app para viajeros fue anunciado en febrero pasado.

Inicialmente era sólo para Estados Unidos y Reino Unidos, pero actualmente ha funcionado en México, brindado información en horario local y moneda nacional.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

[Publicidad]