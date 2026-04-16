Si eres un viajero de corazón o estás planeando por primera vez un viaje, ahora puedes usar la aplicación para buscar vuelos baratos, Skyscanner, con ChatGPT.

Seguro has usado la inteligencia artificial para crear memes, subirte a trends de Instagram, o simplemente para tener una conversación. Ahora usa herramienta para que armes tu plan para salir de viaje.

¿Cómo usar Skyscanner en ChatGPT?

Skyscanner propone a cualquier viajero usar su app dentro de ChatGPT para "planear un viaje mediante una conversación natural, con resultados en tiempo real".

Con sólo decirle a Chat “Skyscanner, encuéntrame el vuelo más barato a Nueva York en diciembre” te desplegará una lista de opciones".

¿Cómo bajar Skyscanner en ChatGPT?

A continuación, te mostramos cómo instalar esta app dentro de GPT.

Entras a CHATGPT: en la parte superior izquierda de tu celular da click en un logo de dos rayas.

en un logo de dos rayas. En seguida se despliega una ventana en la que aparece la opción APLICACIONES.

Foto: ChatGPT /Skyscanner

Ya que lo elegiste, te manda a un listado de las apps que puedes usar dentro de CHATGPT, en el buscador escribes: SKYSCANNER .

. Enseguida se despliega y eliges CONECTAR

Foto: ChatGPT /Skyscanner

Finalmente aparece la opción INICIAR CHAT

Listo, puedes empezar a consultarle de forma fácil y sencilla a ChatGPT basado en la información de la aplicación especializada.

Foto: ChatGPT /Skyscanner

Foto: ChatGPT /Skyscanner

En las respuestas que obtienes no sólo son datos en la web, son propuestas de precios, puntos de salida de acuerdo con tu petición.

Asimismo, te da las ligas de Skyscanner con precio de vuelos y fechas para que puedas consultar en la app sobre los datos que te resulten atractivos.

Foto: ChatGPT /Skyscanner

El lanzamiento de la unión de la IA con la app para viajeros fue anunciado en febrero pasado.

Inicialmente era sólo para Estados Unidos y Reino Unidos, pero actualmente ha funcionado en México, brindado información en horario local y moneda nacional.