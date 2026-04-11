Obtener la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos es posible a través de diversas vías. Cada una tiene requisitos específicos que deben cumplirse para poder presentar la solicitud. Estas son las principales categorías.

1. Familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes

Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: Incluye a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres (si el solicitante tiene al menos 21 años). En este caso, los familiares cercanos pueden solicitar la Green Card sin importar el límite anual de visas.

Preferencias familiares: Se aplica a otros vínculos como hijos solteros o casados de ciudadanos, y hermanos de ciudadanos. Existen límites anuales que generan listas de espera y prioridades.

2. Basado en empleo

El sistema laboral divide las solicitudes en cinco categorías principales de preferencia:

EB-1: Trabajadores prioritarios con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados o ejecutivos multinacionales.

EB-2: Profesionales con título avanzado o habilidades excepcionales (posible exención por interés nacional).

EB-3: Profesionales con título universitario, trabajadores cualificados (2 años de experiencia) y otros trabajadores no estacionales.

EB-4: Inmigrantes especiales como religiosos, juveniles especiales, empleados gubernamentales en el extranjero, entre otros.

EB-5: Inversionistas que aportan capital significativo y generan empleo en Estados Unidos.

Estas categorías tienen cupos anuales, generalmente alrededor de 140,000 visas para todas las subcategorías de empleo. Además, la mayoría requieren una oferta de trabajo y certificación laboral.

3. Refugiados, asilados y categorías humanitarias

Asilados y refugiados: Aquellos admitidos como refugiados o recibieron asilo pueden solicitar la residencia tras al menos un año en Estados Unidos y cumplir con otros requisitos, como demostrar que no han asentado en otro país.

Peticionarios especiales (VAWA): Víctimas de violencia doméstica pueden autopeticionarse bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, sin depender del agresor, para solicitar la Green Card.

Juveniles especiales (SIJ): Menores dependientes del tribunal de menores por abuso, abandono o negligencia pueden solicitar la Green Card mediante la categoría de inmigrante especial.

Otros programas especiales: Incluyen beneficiarios del estatuto de ciertos trabajadores de Estados Unidos en el extranjero o intérpretes afganos e iraquíes, entre otros.

4. Programa de Visas de Diversidad (lotería)

Anualmente, se sortean hasta 50,000 visas entre personas de países con baja tasa de inmigración a Estados Unidos. Los ganadores pueden aplicar a la Green Card, generalmente a través de procesamiento consular; quienes ya están legalmente en el país pueden solicitar ajuste de estatus. Trump canceló el programa el año anterior y está por verse si se retoma.

5. Otros mecanismos

Registro (registry): Personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972, y que han residido continuamente desde entonces, pueden solicitar la Green Card si cumplen requisitos de buen carácter y admisibilidad.

Cancellation of removal: Aquellos que reciben cancelación de deportación o suspensión pueden ajustar su estatus a residente permanente presentando un Formulario I-881 y cumpliendo con ciertos requisitos legales.