TE RECOMENDAMOS
Obtener la residencia permanente (Green Card) en Estados Unidos es posible a través de diversas vías. Cada una tiene requisitos específicos que deben cumplirse para poder presentar la solicitud. Estas son las principales categorías.
1. Familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes
Familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses: Incluye a cónyuges, hijos solteros menores de 21 años y padres (si el solicitante tiene al menos 21 años). En este caso, los familiares cercanos pueden solicitar la Green Card sin importar el límite anual de visas.
Preferencias familiares: Se aplica a otros vínculos como hijos solteros o casados de ciudadanos, y hermanos de ciudadanos. Existen límites anuales que generan listas de espera y prioridades.
2. Basado en empleo
El sistema laboral divide las solicitudes en cinco categorías principales de preferencia:
EB-1: Trabajadores prioritarios con habilidades extraordinarias, profesores e investigadores destacados o ejecutivos multinacionales.
EB-2: Profesionales con título avanzado o habilidades excepcionales (posible exención por interés nacional).
EB-3: Profesionales con título universitario, trabajadores cualificados (2 años de experiencia) y otros trabajadores no estacionales.
EB-4: Inmigrantes especiales como religiosos, juveniles especiales, empleados gubernamentales en el extranjero, entre otros.
EB-5: Inversionistas que aportan capital significativo y generan empleo en Estados Unidos.
Estas categorías tienen cupos anuales, generalmente alrededor de 140,000 visas para todas las subcategorías de empleo. Además, la mayoría requieren una oferta de trabajo y certificación laboral.
3. Refugiados, asilados y categorías humanitarias
Asilados y refugiados: Aquellos admitidos como refugiados o recibieron asilo pueden solicitar la residencia tras al menos un año en Estados Unidos y cumplir con otros requisitos, como demostrar que no han asentado en otro país.
Peticionarios especiales (VAWA): Víctimas de violencia doméstica pueden autopeticionarse bajo la Ley de Violencia Contra la Mujer, sin depender del agresor, para solicitar la Green Card.
Juveniles especiales (SIJ): Menores dependientes del tribunal de menores por abuso, abandono o negligencia pueden solicitar la Green Card mediante la categoría de inmigrante especial.
Otros programas especiales: Incluyen beneficiarios del estatuto de ciertos trabajadores de Estados Unidos en el extranjero o intérpretes afganos e iraquíes, entre otros.
4. Programa de Visas de Diversidad (lotería)
Anualmente, se sortean hasta 50,000 visas entre personas de países con baja tasa de inmigración a Estados Unidos. Los ganadores pueden aplicar a la Green Card, generalmente a través de procesamiento consular; quienes ya están legalmente en el país pueden solicitar ajuste de estatus. Trump canceló el programa el año anterior y está por verse si se retoma.
5. Otros mecanismos
Registro (registry): Personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972, y que han residido continuamente desde entonces, pueden solicitar la Green Card si cumplen requisitos de buen carácter y admisibilidad.
Cancellation of removal: Aquellos que reciben cancelación de deportación o suspensión pueden ajustar su estatus a residente permanente presentando un Formulario I-881 y cumpliendo con ciertos requisitos legales.
Forma parte de nuestro canal en WhatsApp.¡VIVE USA ya está disponible! Mantente informado desde tu dispositivo móvil sobre las noticias más relevantes de viajes, trabajo, vida en Estados Unidos y Canadá, celebridades, tendencias y mucho más.
[Publicidad]