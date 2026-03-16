Estados Unidos es el país con más inmigrantes del mundo. Según datos de Pew Research Center, más de 40 millones de personas que viven actualmente en la Unión Americana nacieron en otro país, lo que equivale a una quinta parte de todos los migrantes a nivel global.

Si bien el 77% de los inmigrantes cuenta con estancia documentada mediante visas, Green Card o naturalización, casi una cuarta parte reside sin autorización. Lo cierto es que emigrar con estatus legal no es sencillo y conseguir una residencia permanente es aún más complejo.

Aun así, existen diversos programas migratorios que permiten vivir en Estados Unidos de forma temporal o permanente. Estos son los 9 más relevantes para latinoamericanos.

1) Green Card mediante un familiar

Tipo de estancia: Permanente.

Es la vía más común para obtener la residencia. El 44% de los nuevos residentes fueron familiares inmediatos de ciudadanos estadounidenses, mientras que otro 20% ingresó como parientes con admisión limitada.

Los elegibles incluyen:

Hijos solteros menores de 21 años de un ciudadano estadounidense .

. Cónyuges de ciudadanos estadounidenses.

Padres o hermanos (con procesos más largos).

El trámite inicia con el Formulario I‑130 ante USCIS.

2) Green Card a través del empleo

Tipo de estancia: Permanente.

Requiere que una empresa estadounidense presente una petición formal. Tienen prioridad los candidatos con:

Habilidad extraordinaria en ciencias, artes, educación, negocios o atletismo.

Experiencia como profesores o investigadores.

El proceso incluye:

Certificación laboral (ETA‑750) ante el Departamento de Trabajo.

Formulario I‑140 ante USCIS.

Es esencial contar con un empleador que funja como patrocinador financiero.

3) Visa H‑2B: Trabajos no agrícolas

Tipo de estancia: Temporal.

Permite a compañías reclutar extranjeros para trabajos estacionales o por demanda, sin requerir estudios formales. Aplica para labores como:

Jardinería.

Construcción.

Limpieza.

Hotelería.

Restaurantes.

Trabajo forestal u obrero.

El Congreso limita anualmente el número de visas.

4) Visa H‑2A: Trabajadores agrícolas

Tipo de estancia: Temporal.

Los mexicanos pueden trabajar en Estados Unidos durante temporadas de siembra o cosecha cuando los empleadores demuestran falta de mano de obra local.

Los trabajos incluyen:

Campos de cultivo.

Invernaderos.

La visa puede renovarse por temporadas hasta alcanzar un máximo de 3 años.

5) Visa H‑1B: Trabajadores especializados

Tipo de estancia: Temporal

Para profesionales altamente calificados en áreas como:

Ciencia.

Ingeniería.

Programación.

El solicitante debe contar con licenciatura o posgrado. La visa está sujeta a un cupo anual y requiere patrocinio de un empleador estadounidense.

6) Visa TN: Profesionistas mexicanos

Tipo de estancia: Temporal

Disponible para profesionistas de México y Canadá bajo el tratado comercial entre ambos países.

Aplica para ocupaciones como:

Ingenieros.

Maestros.

Científicos.

Abogados.

Contadores.

La estancia inicial es de hasta tres años y puede extenderse con el Formulario I‑129.

7) Visa K‑1: Visa del prometido(a)

Tipo de estancia: Temporal, con opción a permanente.

Dirigida a extranjeros que desean casarse con un ciudadano estadounidense dentro del país. Otorga 90 días para:

Entrar al país.

Celebrar la boda.

Iniciar el proceso para obtener la residencia permanente.

8) Visa de inversionista EB‑5

Tipo de estancia: Permanente

Otorga residencia a quienes invierten:

$1.8 millones USD en zonas urbanas.

$900,000 USD en zonas rurales.

La inversión debe generar empleos para ciudadanos o residentes estadounidenses. El 13% de los nuevos residentes entró por esta vía o por patrocinio laboral.

9) Ciudadanía por naturalización

Tipo de estancia: Permanente

Es el proceso mediante el cual un residente extranjero se convierte en ciudadano estadounidense. Son elegibles quienes:

Han sido residentes permanentes por 5 años

O residentes por 3 años, si están casados con un ciudadano estadounidense.

USCIS ofrece una guía en 10 pasos para facilitar el proceso.

Aunque vivir en Estados Unidos de manera legal implica procesos largos y, a veces, complejos, existen múltiples rutas disponibles para latinoamericanos según su situación familiar, profesional o económica.